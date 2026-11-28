Pepe Navarro ha recordado en La Mesa una etapa de su infancia que le marcó especialmente: el tiempo que vivió en Francia cuando tenía diez años. El presentador conserva un recuerdo muy positivo de aquella experiencia y explica que el regreso a España fue más difícil de lo que esperaba.

"Recuerdo la experiencia francesa sensacional", ha contado. Allí descubrió un mundo diferente, con otras formas de comportarse y de relacionarse entre los niños, algo que le hizo vivir la vuelta como una pérdida.

"Añoraba Francia"

Navarro recuerda que regresó llorando porque echaba de menos el país en el que había vivido. "A mí me dolió volver de Francia, me dolió mucho", ha explicado, al recordar cómo aquella etapa le abrió la puerta a una realidad distinta de la que conocía en España.