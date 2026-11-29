Álvaro Muñoz Escassi ha hablado en La Mesa sobre su historial sentimental y las infidelidades que ha protagonizado. Preguntado directamente por si es infiel por naturaleza, el jinete ha reconocido que ha cometido errores, aunque ha defendido que, cuando ha estado verdaderamente enamorado, nunca ha engañado a su pareja.

"El amor sin respeto no es amor", ha afirmado durante la conversación. Escassi ha explicado que, desde su punto de vista, cuando ha sentido amor por una persona ha sido fiel, mientras que las infidelidades han llegado cuando ese sentimiento había desaparecido, aunque la relación todavía no hubiese terminado.

"Todas las cosas que he hecho mal no me enorgullecen"

El jinete ha insistido en que no se siente orgulloso de su comportamiento en el pasado y ha asegurado que está arrepentido. "Estoy arrepentido, o sea que todas las cosas que he hecho mal no me enorgullecen", ha reconocido.

Sin embargo, Bárbara Rey ha cuestionado su explicación al recordarle que algunas de sus parejas le habían conocido públicamente enamorado mientras, según le ha planteado, también les era infiel. Escassi ha tratado de matizar su teoría y ha vuelto a defender que, cuando ha estado enamorado, ha sido fiel.

Escassi reconoce que le han pillado alguna vez

La conversación también ha derivado hacia la manera en la que el jinete ha gestionado sus infidelidades. Al preguntarle si suelen descubrirle, ha respondido inicialmente que disimula bien, aunque después ha reconocido que alguna vez le han pillado. Incluso ha llegado a asegurar, entre risas, que solo le han descubierto en un cinco por ciento de las ocasiones.

Escassi ha vuelto a dejar claro que no está orgulloso de sus comportamientos pasados y que considera que merece las consecuencias de sus errores. Una confesión en la que ha mezclado arrepentimiento, humor y una explicación muy particular sobre su manera de entender las relaciones.