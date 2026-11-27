El Mundial de fútbol del 2030, que se disputará en España, Marruecos y Portugal, también estuvo presente en el debate electoral a cuatro de este pasado jueves. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, expresó su deseo de que la final se dispute en el estadio del Atlético de Madrid, el Metropolitano, aunque le han llovido las críticas en redes sociales por referirse al feudo rojiblanco como "Wanda", su antiguo nombre comercial que dejó de utilizarse en el pasado 2022.

"No es por desacreditar ni querer confrontar al presidente, pero sí quiero darle una información. Un atlético nunca dirá que es del atlético, dirá que es del 'Atleti, sin t'. Y el estadio es el Estadio Metropolitano, ese apellido comercial lo tuvo hace unos años y el estadio es el Metropolitano", explica Vallés respondiendo a Pedro Sánchez.

Vicente Vallés ha explicado la historia muy bonita del nombre del estadio: "El estadio se llama así porque el primer estadio que tuvo el Atlético de Madrid se llamaba 'Stadium Metropolitano'".

A lo que Susanna Griso ha respondido: "Señor Sánchez, presidente, escriba en la pizarra 100 veces que no se dice atlético ni Wanda, se dice Atleti y Metropolitano".

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