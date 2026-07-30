El Gobierno despliega al Ejército para apoyar a la Guardia Civil en Ceuta

El Gobierno ha decidido movilizar a las unidades del Ejército de Tierra desplegadas en Ceuta para apoyar a los efectivos de la Guardia Civil, que se encuentran desbordados ante la entrada de miles de jóvenes que continúan cruzando a nado la frontera del Tarajal que separa la ciudad española de Marruecos.

Así lo han detallado este jueves fuentes de los ministerios de Defensa y de Interior, que añaden que los efectivos movilizados del Ejército estarán coordinados por el mando de operaciones y darán apoyo a la Guardia Civil. Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, unas entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

Respecto a la Guardia Civil, a los 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados permanentemente en vigilancia fronteriza se ha sumado ya un pelotón adicional de 29 agentes y en las próximas horas se incorporarán dos pelotones más, con 40 efectivos. Mientras tanto, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta se refuerza con 30 guardias civiles procedentes de diferentes unidades de Andalucía.

Además, se enviarán dos grupos de buceadores, con ocho efectivos, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de esa misma comunidad.

A las embarcaciones del Servicio Marítimo destinadas en Ceuta, dos medias y cuatro tipo zodiac, se unirán el buque Duque de Ahumada, que llegará a Ceuta en la madrugada del 31 de julio. En los próximos días se incorporarán al Servicio Marítimo cinco patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros y pilotos de drones.

Por su parte, el Servicio Aéreo del instituto armado se reforzará con un helicóptero. En cuanto a la Policía Nacional, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha enviado un equipo compuesto por seis personas para apoyar las labores de reseña y documentación.

En Seguridad Ciudadana, el grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y los efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Ceuta doblarán turnos, mediante la dotación de jornadas extraordinarias. Pero a ellos se han sumado este jueves tres equipos de UIP desde Sevilla, a los que se añadirán en los próximos días los equipos de la UIP Central y de la de Málaga, hasta completar una dotación de 200 efectivos entre UIP y UPR, que estarán desplegados específicamente en tareas de seguridad ciudadana en Ceuta.

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