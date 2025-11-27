Antena 3 LogoAntena3
Marhuenda, si José Luis Ábalos 'tira de la manta': "Puede hacer mucho daño a Pedro Sánchez"

El periodista y director del periódico 'La Razón' ha analizado los últimos movimientos relacionados con el caso Koldo, las declaraciones que hacen desde el PSOE, y el horizonte del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de Koldo García ante su posible entrada en prisión.

Paco Marhuenda

Andrés Pantoja
La defensa que mantuvo el Partido Socialista, apostando numerosas manos en el fuego, ha sido objeto de múltiples críticas.

Paco Marhuenda, periodista y director de 'La Razón' denunciaba que "desde el minuto uno" -o cuando los cargos ganaron consistencias- la cúpula dirigente socialista limitó exclusivamente a "dos puteros corruptos" las fechorías presuntamente cometidas en el caso Koldo. De ese saco de presuntos corruptos, sacaban a Santos Cerdán, que poco después entraba en prisión provisional, y supuesto cerebro de la trama.

"País de zumbados"

La diferencia de trato mostrado en un principio con José Luis Ábalos y Santos Cerdán puede provocar una situación complicada a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno "tiene un problema" decía Marhuenda: "Que Ábalos ahora sea un genio... Es que me parto de la risa. ¡Es que esto es un país de zumbados!".

Hacía una descripción del exministro de Transportes, basada en un supuesta devolución de favores por parte del presidente del Gobierno, cuando en 2016 el Comité Federal del PSOE le empujó a la dimisión como secretario general socialista: "Ábalos era lo que era, los desechos de tienta que consigue Pedro Sánchez cuando todo el mundo le da la espalda".

Valoraban las dificultades que enfrentaría Pedro Sánchez si Ábalos decide 'tirar de la manta', como así han sugerido sus últimas publicaciones en redes sociales, con informaciones sobre las primarias del partido: "Le puede hacer mucho daño".

Los polémicos pagos en efectivo

Otro de los frentes con los que tiene que lidiar el PSOE son los pagos en efectivos a sus altos cargos. La Audiencia Nacional ha solicitado la información de esas cuentas pertenecientes a los últimos 7 años.

Paco Marhuenda hacía una lectura llamativa sobre el funcionamiento de las formaciones políticas: "Los partidos desgraciadamente en España son unas máquinas de triturar dinero".

Marhuenda argumentaba su afirmación relatando experiencias personales -fue jefe de gabinete de Mariano Rajoy, como ministro de Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deporte en el Partido Popular- en las que se pedirían favores para enchufar a familiares.

Ábalos en el Supremo.

Nicolás Redondo, sobre Yolanda Díaz tras su respuesta a José Luis Ábalos: "Habla como las folclóricas de los años 60"

