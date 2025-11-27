A las 21:45 horas
Esta noche, Dabiz Muñoz abrirá el apetito a todos en El Hormiguero
El mejor chef del planeta estará en el programa para poner el broche de oro a una semana inolvidable.
Esta noche recibimos en El Hormiguero a Dabiz Muñoz, uno de los chefs más innovadores y premiados del mundo, que regresa al programa para compartir sus últimas ideas, retos y proyectos culinarios. Una visita ya tradicional en estas fechas, en la que siempre sorprende con su creatividad desbordante y su visión única de la gastronomía.
Como cada año cuando se acerca la Navidad, Dabiz viene dispuesto a presentar sus nuevos y sorprendentes productos navideños, una línea que se ha convertido en un fenómeno entre sus seguidores y que siempre deja al público con ganas de más. Además, charlará con Pablo Motos sobre cómo ha evolucionado su proyecto gastronómico, los desafíos del último año y sus planes de futuro dentro y fuera de los fogones.
Sobre él:
Dabiz Muñoz es el chef español más reconocido de su generación, galardonado con tres estrellas Michelin por DiverXO y elegido en múltiples ocasiones como uno de los mejores cocineros del mundo. Su cocina rompe moldes, mezcla influencias globales y redefine constantemente los límites de la alta gastronomía. Visionario, exigente y siempre en movimiento, continúa marcando tendencia con cada paso que da.
