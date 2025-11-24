María José Catalá, alcaldesa de Valencia, tras sus polémicas palabras sobre el franquismo: "Salvó vidas en mi ciudad"

Después de la sorpresa que generó el dato del elevado porcentaje de aprobación de la dictadura franquista que existe entre los jóvenes españoles, las reacciones y manifestaciones al respecto de varios políticos y rostros populares han dado mucho que hablar.

El pasado 20 de noviembre la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, del Partido Popular, visitó el programa 'Más de Uno' de Onda Cero, presentado y dirigido por el periodista Carlos Alsina. En el mismo destacó puntos positivos del periodo en que España estuvo bajo el régimen del general Francisco Franco.

Pocas horas después de sus afirmaciones en la radio de Atresmedia, Catalá matizaba sus palabras y este lunes se explicaba en Espejo Público.

"Esa infraestructura hidráulica salvó vidas"

Mencionaba las infraestructuras como punto destacable acometido durante la dictadura y argumentaba sus palabras asegurando que esa obra de desvío del cauce del río Turia a su paso por Valencia evitó que murieran más personas en la DANA de octubre de 2024.

"Si no hubiera sido por el 'Plan Sur' y esa infraestructura hidráulica, posiblemente yo fuera una alcaldesa con muchas más personas fallecidas", apuntaba.

Aseguraba que gracias a ese proyecto las víctimas no fueron todavía más numerosas: "En tanto en cuanto esa infraestructura salvó vidas en mi ciudad, yo echo en falta en este momento un año después que se plantée desde el Gobierno".

AL mismo tiempo rechazaba "estar blanqueando el régimen franquista, ni dejando de condenar el régimen franquista", sentenciaba.

