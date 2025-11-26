Pánico entre los vecinos de Fuente el Saz por el aumento de violencia en el robo de aluniceros: "Estaban preparados, teníamos de todo en el coche"

La madrugada del lunes un grupo de encapuchados comenzaba el asalto a la joyería. “A porrazo limpio” como explicaba una de las vecinas que fueron sorprendidas por los golpes aquella noche. “Se lo llevaron corriendo, y yo viéndolo”. Muchos de estos vecinos les plantaron cara: los grabaron y les lanzaron piedras, pero no consiguieron detenerlos.

“No es la primera vez que han intentado robar”

Uno de los testigos nos cuenta que en otras ocasiones “se han metido a robar y han robado a punta de pistola”. Los aluniceros tardaron más de veinte minutos en realizar su operación. “Estaban preparados. Teníamos de todo en el coche”.

Además, agredieron a los vecinos que los molestaban durante su operación lanzándoles piedras. “Cuando tiraron la primera piedra para arriba me he tranquilizado porque sabía que no tenía armas.”

Gracias a la implicación de los vecinos, los atracadores huyeron del lugar. Se retiran a Coslada, a unos treinta minutos del lugar. Con el mismo método consiguen desvalijar una joyería. Los agentes llegaron a abrir fuego y tras 20 kilómetros de persecución, la policía los pierde.

Encuentran el coche en un descampado y de ellos ni rastro

Pero no son unos hechos aislados. Hace tan solo unos días la Guardia Civil desmanteló una de las bandas de aluniceros más activas de Andalucía: más de 25 robos en tres meses.

Ahora se preguntan las autoridades ¿nos encontramos ante una nueva modalidad de robo?

