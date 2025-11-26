Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ALUNICEROS MADRID

Pánico entre los vecinos de Fuente el Saz por el aumento de violencia en el robo de aluniceros: "Estaban preparados, teníamos de todo en el coche"

Con una maza, una cuerda atada al coche, golpes y mucha violencia: así han atracado los aluniceros de Fuente el Saz una joyería del barrio.

Violencia en los robos.

Publicidad

Mercedes Piedra
Publicado:

La madrugada del lunes un grupo de encapuchados comenzaba el asalto a la joyería. “A porrazo limpio” como explicaba una de las vecinas que fueron sorprendidas por los golpes aquella noche. “Se lo llevaron corriendo, y yo viéndolo”. Muchos de estos vecinos les plantaron cara: los grabaron y les lanzaron piedras, pero no consiguieron detenerlos.

“No es la primera vez que han intentado robar”

Uno de los testigos nos cuenta que en otras ocasiones “se han metido a robar y han robado a punta de pistola”. Los aluniceros tardaron más de veinte minutos en realizar su operación. “Estaban preparados. Teníamos de todo en el coche”.

Además, agredieron a los vecinos que los molestaban durante su operación lanzándoles piedras. “Cuando tiraron la primera piedra para arriba me he tranquilizado porque sabía que no tenía armas.”

Gracias a la implicación de los vecinos, los atracadores huyeron del lugar. Se retiran a Coslada, a unos treinta minutos del lugar. Con el mismo método consiguen desvalijar una joyería. Los agentes llegaron a abrir fuego y tras 20 kilómetros de persecución, la policía los pierde.

Encuentran el coche en un descampado y de ellos ni rastro

Pero no son unos hechos aislados. Hace tan solo unos días la Guardia Civil desmanteló una de las bandas de aluniceros más activas de Andalucía: más de 25 robos en tres meses.

Ahora se preguntan las autoridades ¿nos encontramos ante una nueva modalidad de robo?

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Presuntos malos tratos.

Las otras mujeres que hablan de Alessandro Lecquio como maltratador además de Antonia Dell' Atte: "Él se jactaba de que alguna bofetada había dado"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Elisabeth Reyes

Elisabeth Reyes, la Miss España que soñaba con ser madre, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Presuntos malos tratos.

Las otras mujeres que hablan de Alessandro Lecquio como maltratador además de Antonia Dell' Atte: "Él se jactaba de que alguna bofetada había dado"

Edu se arriesga por el Bote: "Si quieres fiesta, vamos a tener fiesta"

Edu se arriesga por el Bote: "Si quieres fiesta, vamos a tener fiesta"

Ana Iris Simón
Congreso

Ana iris Simón, sobre el lapsus de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso: "Tú no has cumplido tu objetivo hoy"

Jorge Fernández, alucinado con la jugada maestra de Edu: “¡Madre mía lo que se va a llevar por el fallo de Valen!”
Mejores momentos | 26 de noviembre

Jorge Fernández, alucinado con la jugada maestra de Edu: “¡Madre mía lo que se va a llevar por el fallo de Valen!”

¡Novedad en La ruleta de la suerte! Jorge Fernández y Laura Moure, presentados por un concursante
Mejores momentos | 26 de noviembre

¡Novedad en La ruleta de la suerte! Jorge Fernández y Laura Moure, presentados por un concursante

El del atril amarillo le ha quitado trabajo a Joaquín Padilla, que es el encargado de realizar esta presentación a diario.

Violencia en los robos.
ALUNICEROS MADRID

Pánico entre los vecinos de Fuente el Saz por el aumento de violencia en el robo de aluniceros: "Estaban preparados, teníamos de todo en el coche"

Con una maza, una cuerda atada al coche, golpes y mucha violencia: así han atracado los aluniceros de Fuente el Saz una joyería del barrio.

Muere una familia por inhalación de gas.

Un experto da las claves para evitar accidentes con el gas como el que ha provocado la muerte de una familia en Torrox: "Ahí está la clave"

Eva Arguiñano elabora una tarta horneada de leche: "Facilísima, muy sencilla y rica"

Eva Arguiñano elabora una tarta horneada de leche: "Facilísima, muy sencilla y rica"

Pimientos rellenos de merluza y huevo, de Arguiñano: "Una receta de restaurante de lujo"

Pimientos rellenos de merluza y huevo, de Arguiñano: "Una receta de restaurante de lujo"

Publicidad