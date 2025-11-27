El juez del Supremo decide hoy si envía a la cárcel a José Luis Ábalos y a Koldo García

El juez del Tribunal Supremo decide en unas horas el futuro judicial del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. ¿Irán a prisión? Ante esa posibilidad han decidido crear una estrategia de colaboración con la justicia, para recuperar la libertad, y como advertencia al Gobierno de Pedro Sánchez.

En las últimas horas, y apenas un día antes de su cita ante el juez, Ábalos confirmaba la reunión entre Sánchez y Otegi en un caserío del País Vasco para pactar la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018.

Las acusaciones populares, que piden 30 años de cárcel para los dos, han asegurado que solicitarán prisión. La incógnita es qué hará la Fiscalía, que reclama 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años para Koldo, quienes hasta ahora tienen como medidas cautelares. El juez decidirá si los envía a la cárcel ante la gravedad de las penas que pide la Fiscalía.

El exministro José Luis Ábalos ha dado un paso más y ha respondido a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por llamarle "golfo" con un mensaje en redes sociales que sugiere una irregularidad cometida en pandemia: "Quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias, podía ser usada por otras personas sin derecho a ello".

¿Pueden ir a la cárcel Koldo y Ábalos?

Hasta ahora pesaban sobre ellos medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España. Ahora la intención del fiscal es que se endurezcan esta medidas ante el incremento del riesgo de fuga, solo le quedaría pedir prisión o que abonen una fianza.

Si finalmente el juez acuerda prisión para ellos dos, la decisión se produciría una semana después de la salida de Soto del Real de Santos Cerdán, también investigado en la trama del caso Koldo por el cobro de 'mordidas' por contratos de obras públicas.

En el caso de Ábalos, su entrada en la cárcel no afectaría a su condición de diputado hasta que no hubiera una sentencia firme que lo condene a inhabilitación. Así, el exsecretario de organización del PSOE y actual diputado del Grupo Mixto quedaría suspendido de sus funciones y atribuciones parlamentarias pero no perdería su acta en el Congreso de los Diputados. Koldo García está citado para el viernes en la Audiencia Nacional.

Otra cita judicial prevista para hoy es la declaración del presunto comisionista, Víctor de Aldama, en la Audiencia Nacional. Las acusaciones piden para él 7 años de cárcel en el Supremo atendiendo a su colaboración con la Justicia y para el que no han reclamado vistilla, declarará en la Audiencia Nacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.