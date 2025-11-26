Ábalos desmiente a Sánchez y reta a Yolanda Díaz en vísperas de saber si ingresa en prisión

Este jueves 27 de enero será un día crucial para José Luis Ábalos. El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, investigado por corrupción, conocerá mañana si entra o no en prisión. Todo dependerá de si el Tribunal Supremo decide modificar las medidas cautelares aplicadas hasta ahora, tal y como piden algunas partes.

El ahora diputado del Grupo Mixto no ha querido pasar desapercibido en la víspera de su cita ante el Supremo y ha disparado contra el Gobierno. En primer lugar, asegurando que "fuentes presenciales" le confirmaron que Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi se reunieron en un caserío para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018.

"Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserio para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió", dice el mensaje del exministro publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Ábalos desliza un uso irregular de la vivienda de Yolanda Díaz

Por otro lado, Ábalos también ha disparado contra Yolanda Díaz después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo le llamara "presunto golfo" durante una entrevista en laSexta en la que ha pedido aplicar la ley contra quienes cometieron "tropelías muy gordas".

Ábalos ha deslizado que Díaz estaría haciendo un uso irregular de la vivienda oficial que disfruta como ministra de Trabajo acusándola de ceder este domicilio a perdonas "sin derecho a ello".

"Quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello", ha dicho el diputado en un largo mensaje publicado también en su cuenta de Twitter.

Ábalos ha cargado contra Díaz, retándola a recordar qué papel desempeñó cada uno de ellos durante la pandemia y acusándola de no respetar un "principio fundamental como el de la presunción de inocencia".

El juez Leopoldo Puente ha citado este jueves a Ábalos y Koldo, ambos investigados por corrupción en la misma trama, para comunicar si amplía las medidas cautelares o las mantiene. Hasta ahora, el magistrado ha rechazado enviarles a prisión provisional, como sí sucedió con Santos Cerdán, pero sí ha advertido de un riesgo creciente de fuga a medida que se acerca la fecha del juicio.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para José Luis Ábalos, 19 años para su exasesor, Koldo García, y 7 años para el empresario Víctor de Aldama.