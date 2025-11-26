La Audiencia Nacional pide al PSOE que justifique todos los pagos en metálico de los últimos 7 años

El juez de la Audiencia Nacional (AN), Ismael Moreno, ha pedido al PSOE que facilite los pagos en metálico y documentos en los que se soportan los mismos durante el periodo de 2017 hasta el 2024. Así lo recoge un auto firmado por el fiscal Luis Pastor recogido por EFE.

Moreno responde así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que no ha quedado explicado quién era la persona encargada y cuál era el procedimiento por el que se comprobaban los gastos adelantados por los cargos de la formación para luego efectuar su abono en efectivo.

Luis Pastor pide designar a la UCO como policía judicial para que elabore informe a partir de las evidencias digitales que obran en las presentes actuaciones, en las que se contengan mensajes, tanto escritos como de voz, así como documentos que hagan referencia a la operativa.

El magistrado de la Audiencia Nacional investiga estos pagos en una pieza separada de la parte del caso Koldo. La Fiscalía, en el informe donde solicitaba esta diligencia, consideraba que "se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas" desde blanqueo de capitales pasando por un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".

El PSOE colaborará con la Justicia

Tras la petición de Moreno, el PSOE ha asegurado que seguirá colaborando con la Justicia, aunque subrayan que el partido no está siendo investigado en esta causa y en todo caso podría haber sido perjudicado. "El fiscal en su escrito habla de un posible ilícito penal 'desde el blanqueo de capitales, pasando por el posible desfalco cometido contra el partido", subrayan desde Ferraz en un comunicado que se ha emitido tan solo unos minutos después de que el juez de la Audiencia Nacional reclamase los pagos en efectivo.

"Desde el PSOE aclaramos que no estamos investigados en la causa, y que nuestro compromiso con la transparencia, así como nuestra colaboración con la Justicia, es total. Aportaremos al Juzgado la documentación solicitada, colaborando con la justicia como hemos hecho hasta ahora", señalan.

Como hasta ahora, remarcan que todo el dinero en efectivo abonado por el PSOE tiene una "trazabilidad cierta y legal" que no contiene "descuadres o liquidaciones no anotadas". De la misma forma, aseguran que sus cuentas son "transparentes, legales y están fiscalizadas" tanto por el Tribunal de Cuentas como por varias auditorías

