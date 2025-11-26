Las malas relaciones familiares tiñen en el primer cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja: "No soportan a David"

La familia de Anabel Pantoja no guardaría muchas simpatías por David Rodríguez, actual pareja de Anabel y padre de Alma, hija de ambos. Las acusas de esa animadversión se explican retrocediendo hasta finales del año pasado y principios de este.

Alma, con apenas 3 meses de vida fue ingresada en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas, en Gran Canaria. Unas lesiones por las que la niña estuvo bastante grave llevaron al centro médico a iniciar el protocolo contra el maltrato. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias abrió una causa de oficio y este fue el inicio de un calvario para los padres, que afectó a toda la familia.

¿Falsa felicidad?

Pese a las imágenes subidas a las redes sociales por la propia Anabel Pantoja y sus palabras asegurando que fue un día cargado de sentimientos felices, las informaciones de la revista 'Lecturas' contradirían a la famosa influencer.

El punto de fricción no sería otro que la primera declaración de David en los juzgados, que "ni Merchi ni su círculo más cercano han perdonado". Y es que las palabras de David, para defenderse de las acusaciones de no haber cuidado adecuadamente de Alma, no habrían dejado en buen lugar la labor de Anabel como madre.

La periodista Gema López iba más allá y aseguraba que, según el círculo de David, el odio al padre también procedería de la mismísima Isabel Pantoja y su hermano Agustín: "No soportan a David (…) Quién está en medio de toda esta tensión es Anabel Pantoja (…) Para cuidar a Alma se turnan David y la madre de Anabel, y esto genera conflictos".

