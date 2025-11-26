“Me hace mucha ilusión”: Arturo Valls, boquiabierto con un truco de magia dedicado a El 1%

Después de la pregunta del 50%, Arturo Valls ha querido conocer a gente que ha demostrado saber más que la mitad de la población. Entre ellos se encontraba Álvaro Nogueira, un concursante que asegurado ser “informático, aficionado a la magia que baila salsa”.

Como no podía ser de otra manera, el presentador le ha pedido que bajase a demostrar sus dotes de ilusionista. El concursante, que ha advertido ser un aficionado, ha dejado a todos impresionados con el juego dedicado a El 1%.

Álvaro ha hecho aparecer y desparecer cartas para transformarlas más tarde en naipes del programa. “Fantástico truco”, le ha dicho Arturo, que se ha quedado boquiabierto con el talento del concursante. ¡Imperdible!