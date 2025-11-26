Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 26 de noviembre

“Me hace mucha ilusión”: Arturo Valls, boquiabierto con un truco de magia dedicado a El 1%

Álvaro se ha definido como “informático, aficionado a la magia que baila salsa” y ha demostrado de lo que es capaz.

Después de la pregunta del 50%, Arturo Valls ha querido conocer a gente que ha demostrado saber más que la mitad de la población. Entre ellos se encontraba Álvaro Nogueira, un concursante que asegurado ser “informático, aficionado a la magia que baila salsa”.

Como no podía ser de otra manera, el presentador le ha pedido que bajase a demostrar sus dotes de ilusionista. El concursante, que ha advertido ser un aficionado, ha dejado a todos impresionados con el juego dedicado a El 1%.

Álvaro ha hecho aparecer y desparecer cartas para transformarlas más tarde en naipes del programa. “Fantástico truco”, le ha dicho Arturo, que se ha quedado boquiabierto con el talento del concursante. ¡Imperdible!

El mago ha vuelto al programa para hacernos un truco interactivo para el que ha necesitado la ayuda del público asistente a plató.

