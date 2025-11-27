¡Canta al revés! Marimar sorprende a Arturo Valls con su talento oculto: “Estas cosas me vuelven loco”

Tras resolver la pregunta del 40% que había dejado a muchas personas en el camino, Arturo Valls ha querido hablar con gente que había acertado “con su pleno derecho”, como Marimar.

La concursante, que no ha necesitado del comodín para pasar a la siguiente fase, ha sorprendido a todo contando cuál es su talento oculto. Tal y como ha dicho, es capaz de cantar al revés.

“Estas cosas me vuelven loco”, ha dicho Arturo antes de que ella demostrase de lo que es capaz con el ‘Cumpleaños feliz’. ¡Dale a play al vídeo de arriba para no perderte este momentazo!