Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 26 de noviembre

¡Canta al revés! Marimar sorprende a Arturo Valls con su talento oculto: “Estas cosas me vuelven loco”

El sorprendente talento de Marimar ha dejado boquiabierto a Arturo Valls tras la pregunta del 40%.

¡Canta al revés! Marimar sorprende a Arturo Valls con su talento oculto: “Estas cosas me vuelven loco”

Publicidad

Tras resolver la pregunta del 40% que había dejado a muchas personas en el camino, Arturo Valls ha querido hablar con gente que había acertado “con su pleno derecho”, como Marimar.

La concursante, que no ha necesitado del comodín para pasar a la siguiente fase, ha sorprendido a todo contando cuál es su talento oculto. Tal y como ha dicho, es capaz de cantar al revés.

“Estas cosas me vuelven loco”, ha dicho Arturo antes de que ella demostrase de lo que es capaz con el ‘Cumpleaños feliz’. ¡Dale a play al vídeo de arriba para no perderte este momentazo!

Antena 3» Programas» El 1 por ciento» Mejores momentos

Publicidad

Programas

“El tres en raya es muy antiguo”: las nuevas tecnologías provocan una escabechina en El 1%

“El tres en raya es muy antiguo”: las nuevas tecnologías provocan una escabechina en El 1%

¡Canta al revés! Marimar sorprende a Arturo Valls con su talento oculto: “Estas cosas me vuelven loco”

¡Canta al revés! Marimar sorprende a Arturo Valls con su talento oculto: “Estas cosas me vuelven loco”

“Me hace mucha ilusión”: Arturo Valls, boquiabierto con un truco de magia dedicado a El 1%

“Me hace mucha ilusión”: Arturo Valls, boquiabierto con un truco de magia dedicado a El 1%

El extraño y desternillante ritual de Fede para concentrarse: “Es un mantra que tengo”
Mejores momentos | 26 de noviembre

El extraño y desternillante ritual de Fede para concentrarse: “Es un mantra que tengo”

Revive la entrevista completa a David Bisbal en El Hormiguero
Espectacular

Revive la entrevista completa a David Bisbal en El Hormiguero

¡Menudo espectáculo! El Hormiguero 'inaugura' la Navidad junto a David Bisbal
Impresionante

¡Menudo espectáculo! El Hormiguero 'inaugura' la Navidad junto a David Bisbal

El equipo del programa ha preparado un show aéreo y pirotécnico digna de una película.

Juan Carlos Ortega explica, con física teórica, la relación que hay entre David Bisbal y David Bustamante
Desternillante

Juan Carlos Ortega explica, con física teórica, la relación que hay entre David Bisbal y David Bustamante

El humorista ha preparado un desternillante sketch con el que ha desvelado los mensajes ocultos detrás de las letras del invitado.

¡Una cuenta exacta! Jorge Blass vuelve a sorprendernos con su magia en El Hormiguero

¡Una cuenta exacta! Jorge Blass vuelve a sorprendernos con su magia en El Hormiguero

La surrealista aparición de David Bisbal en una boda: "El novio se cantó la canción él"

La surrealista aparición de David Bisbal en una boda: "El novio se cantó la canción él"

"Estaba ilusionado": David Bisbal desvela cómo fue su encuentro con Will Smith

"Fue como revivir mi infancia": David Bisbal desvela cómo fue su encuentro con Will Smith

Publicidad