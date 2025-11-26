Chiara Ferragni, al borde de la cárcel: la fiscalía solicita 1 año y 8 meses de prisión por estafa agravada

Chiara Ferragni sigue estando en el ojo del huracán. Esta semana ha regresado al juzgado, donde el fiscal de Milán ha solicitado formalmente que se le imponga una pena de un año y ocho meses de prisión por una supuesta estafa vinculada a campañas benéficas relacionadas con dulces de Navidad y Pascua.

El caso, bautizado mediáticamente como "Pandorogate", supuso un auténtico terremoto en Italia. Ferragni y otras dos personas están acusadas de publicidad engañosa por promocionar productos como solidarios, pese a que —según sostiene la fiscalía— las donaciones no dependían realmente de las ventas.

Chiara Ferragni saliendo del juzgado | Gtres

Qué es el "Pandorogate"

Entre 2021 y 2022, Ferragni colaboró con la marca italiana Balocco en el lanzamiento del pandoro navideño Pink Christmas. Más tarde, repitió fórmula en Pascua junto a la firma Dolci Preziosi con huevos solidarios promocionados también con fines benéficos.

La campaña indicaba explícitamente que parte del precio de venta iría destinada al Regina Margherita Hospital, un centro de salud pediátrico de Turín.

La acusación, sin embargo, sostiene que la donación al hospital —de 50.000 euros— se había realizado antes del inicio de la campaña. Es decir, las ventas no generaron donaciones adicionales, lo que, según la fiscalía, indujo a los consumidores a creer que su compra tenía un impacto benéfico directo que realmente no existía.

Qué pide la fiscalía

El fiscal (Cristian Barilli) ha solicitado al juez una condena de 1 año y 8 meses de prisión para Ferragni por fraude agravado. La petición forma parte de un procedimiento abreviado que ella misma aceptó, una vía que permite una reducción de la pena en caso de condena.

Además de Ferragni, también están imputados su colaborador Fabio Damato (misma pena solicitada) y un directivo de la empresa implicada, Francesco Cannillo, para quien se pide un año de cárcel.

La siguiente audiencia está prevista para el 19 de diciembre, cuando la defensa podrá presentar sus argumentos. La sentencia se espera para enero de 2026.

Defiende que actuó de buena fe

Según la prensa italiana, durante su intervención en sala afirmó que todas sus decisiones se tomaron "de buena fe" y aseguró no haber obtenido beneficio personal de las campañas. Y a la salida del juzgado, Ferragni hizo una breve declaración ante los periodistas presentes: "Tengo confianza, no puedo decir nada más".

Cabe recordar que antes de que se iniciara el juicio, la influencer ya hizo todo lo posible para remediar su error: tras la intervención de la AGCM (la autoridad italiana de competencia), pagó una multa de un millón de euros, y en total se estima que ha gastado más de 3,4 millones en compensaciones y donaciones voluntarias.

Además, al haberse aceptado la vía abreviada para el juicio, la pena final podría reducirse y, aunque se impusiera una condena inferior a dos años, en muchos casos no conllevaría ingreso en prisión efectivo.