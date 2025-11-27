Llega a la Final… ¡y se planta! Manu se lleva 10.000 euros en El 1%

Manu ha conseguido lo más difícil. Después de superar una gran cantidad de cuestiones lógicas imposibles y de dejar atrás a 99 rivales, se ha plantado en solitario ante la pregunta de El 1%.

El concursante debía elegir entre plantarse y llevarse 10.000 euros o jugar y tratar de hacerse con los 98.000 acumulados. “Ya está”, ha dicho al momento dejando claro que no tenía ningún ápice de duda de marcharse con el dinero asegurado.

Sin embargo, antes de celebrar la gesta de Manu, Arturo Valls ha querido plantearle la última pregunta para saber qué hubiese ocurrido de haber arriesgado… ¡y la hubiese fallado! “Estoy super contento porque no tengo ni idea”, ha dicho él antes de celebrar con su hermano la victoria.