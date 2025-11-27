Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 26 de noviembre

Llega a la Final… ¡y se planta! Manu se lleva 10.000 euros en El 1%

El concursante ha decidido no jugar la última pregunta en la que tenía la posibilidad de llevarse hasta 98.000 euros.

Llega a la Final… ¡y se planta! Manu se lleva 10.000 euros en El 1%

Publicidad

Manu ha conseguido lo más difícil. Después de superar una gran cantidad de cuestiones lógicas imposibles y de dejar atrás a 99 rivales, se ha plantado en solitario ante la pregunta de El 1%.

El concursante debía elegir entre plantarse y llevarse 10.000 euros o jugar y tratar de hacerse con los 98.000 acumulados. “Ya está”, ha dicho al momento dejando claro que no tenía ningún ápice de duda de marcharse con el dinero asegurado.

Sin embargo, antes de celebrar la gesta de Manu, Arturo Valls ha querido plantearle la última pregunta para saber qué hubiese ocurrido de haber arriesgado… ¡y la hubiese fallado! “Estoy super contento porque no tengo ni idea”, ha dicho él antes de celebrar con su hermano la victoria.

Antena 3» Programas» El 1 por ciento» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Llega a la Final… ¡y se planta! Manu se lleva 10.000 euros en El 1%

Llega a la Final… ¡y se planta! Manu se lleva 10.000 euros en El 1%

“El tres en raya es muy antiguo”: las nuevas tecnologías provocan una escabechina en El 1%

“El tres en raya es muy antiguo”: las nuevas tecnologías provocan una escabechina en El 1%

¡Canta al revés! Marimar sorprende a Arturo Valls con su talento oculto: “Estas cosas me vuelven loco”

¡Canta al revés! Marimar sorprende a Arturo Valls con su talento oculto: “Estas cosas me vuelven loco”

“Me hace mucha ilusión”: Arturo Valls, boquiabierto con un truco de magia dedicado a El 1%
Mejores momentos | 26 de noviembre

“Me hace mucha ilusión”: Arturo Valls, boquiabierto con un truco de magia dedicado a El 1%

El extraño y desternillante ritual de Fede para concentrarse: “Es un mantra que tengo”
Mejores momentos | 26 de noviembre

El extraño y desternillante ritual de Fede para concentrarse: “Es un mantra que tengo”

Revive la entrevista completa a David Bisbal en El Hormiguero
Espectacular

Revive la entrevista completa a David Bisbal en El Hormiguero

El artista ha sido el protagonista de la noche más navideña del programa.

¡Menudo espectáculo! El Hormiguero 'inaugura' la Navidad junto a David Bisbal
Impresionante

¡Menudo espectáculo! El Hormiguero 'inaugura' la Navidad junto a David Bisbal

El equipo del programa ha preparado un show aéreo y pirotécnico digna de una película.

Juan Carlos Ortega explica, con física teórica, la relación que hay entre David Bisbal y David Bustamante

Juan Carlos Ortega explica, con física teórica, la relación que hay entre David Bisbal y David Bustamante

¡Una cuenta exacta! Jorge Blass vuelve a sorprendernos con su magia en El Hormiguero

¡Una cuenta exacta! Jorge Blass vuelve a sorprendernos con su magia en El Hormiguero

La surrealista aparición de David Bisbal en una boda: "El novio se cantó la canción él"

La surrealista aparición de David Bisbal en una boda: "El novio se cantó la canción él"

Publicidad