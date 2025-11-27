Nicolás Redondo, sobre el cruce de acusaciones entre Yolanda Díaz y Ábalos: "Yolanda Díaz habla como las folclóricas de los años 60"

José Luis Ábalos podría entrar hoy en prisión después de la vistilla con el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Con esta posibilidad en el horizonte el que fuera ministro de Transportes ha creado una estrategia de colaboración con la justicia.

El exministro José Luis Ábalos ha respondido a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por llamarle "golfo" con un mensaje en redes sociales. Ábalos sugiere en ese mensaje una irregularidad cometida en pandemia por la vicepresidenta segunda del Gobierno: "Quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias, podía ser usada por otras personas sin derecho a ello".

La periodista Ainhoa Martínez mantiene que el contenido del tuit le parece una anécdota. Considera que lo que está diciendo Ábalos con sus mensajes es que tiene información que puede empezar a poner encima de la mesa y de alguna manera "le pide a Moncloa que le eche una mano aunque Moncloa no puede hacer nada por él porque no quieren vincularse".

Cree que sí hay "cierta sensación de psicosis" en Moncloa por lo que pudiera contar Ábalos "y esto solo acaba de empezar". Añade además que estos mensajes también van dirigidos al juez y a la Fiscalía. "Está dispuesto a colaborar pero es más útil fuera que dentro de la cárcel".

"Lo que hace Ábalos es defenderse y está exigiendo un poco de respeto"

El que fuera dirigente socialista Nicolás Redondo cree que hace el exministro con sus manifestaciones es defenderse y además "está exigiendo un poco de respeto". Sobre el cruce de declaraciones entre Yolanda Díaz y Ábalos destaca que "Yolanda Díaz habla como las folclóricas de los años 60 con algunas palabras y él le dice: "Tenga usted cuidado porque yo también sé de sus vicisitudes personales ".

La vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz respondía a Ábalos diciendo que "la corrupción es un grave problema y hay que acabar con ella venga de donde y venga en el ministerio que venga". También ha lamentado públicamente que mientras en su ministerio se partían la cara presuntamente había al lado "una panda de golfos".

