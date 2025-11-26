Las otras mujeres que hablan de Alessandro Lecquio como maltratador además de Antonia Dell' Atte: "Él se jactaba de que alguna bofetada había dado"

Antonia Dell' Atte lleva más de 35 años denunciando los malos tratos que sufrió por parte del que fuera su pareja Alessandro Lecquio. Después de la última entrevista, en la que contaba con detalle cómo fueron esas vejaciones, Alessandro Lecquio ha perdido su puesto de trabajo como colaborador en un programa de televisión.

Tras estos hecho el conde Lecquio no ha hablado directamente pero sí lo ha hecho su mujer María Palacios. La esposa del Conde Lecquio niega las sentencias condenatorias y acusa a Antonia de ser una mujer "despechada". Antonia lleva años hablando de este presunto maltrato aportando documentación judicial, informes y cartas privadas en las que Lecquio habría admitido el maltrato.

"Me indigna escuchar estos relatos de mi marido"

Asegura que llevan juntos toda la vida y jamás ha vivido violencia por parte del conde Lecquio. Le indigna escuchar esos relatos. Reivindica su experiencia de 26 años de relación con Alessandro y asegura que fue él quien la dejó y ella quería volver. Cuenta que durante años mantuvo un trato cordial con la modelo e incluso en alguna ocasión llegaron a comer los tres juntos.

Cruce de denuncias y querellas

En el año 91 Antonia interpone una denuncia contra Alessandro asegurando que ha sufrido maltrato durante años que y posteriormente es él quien le interpone una querella por injurias y calumnias.

Tras conocer la respuesta de María Palacios, AntoniaDell' Atte señala que se repite el mismo patrón del que ella quiere huir. "Los malos tratos para ellos son trapos sucios, no son delito. Todos los que difaman se sentarán en el banquillo. Ana Obregón será juzgada y la próxima será María Palacios y la revista Hola".

Cristina Almeida fue abogada de Antonia Dell' Atte. Sobre su etapa como abogada de la italiana defiende que esta siempre aportó las pruebas pertinentes y así se admitió judicialmente sin considerar que estuvieran manipuladas. Añade la periodista Gema López que el perfil y patrón de Alessandro como maltratador lo han constatado otras mujeres con las que ha estado como Mar Flores y Sonia Moldes. Añadía además que en algún momento se jactó en los platós de televisión de que "alguna bofetada había dado".

