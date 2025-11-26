El reto más sincero de La Voz: ¿qué prefieren realmente los talents del Asalto Final?

Antes de jugarse su última oportunidad para llegar a los Directos, los talents del Asalto Final de La Voz vivieron un momento lleno de risas y complicidad detrás de las cámaras.

Entre nervios, calentamientos de voz y últimos ensayos, se enfrentaron a un juego muy especial de “¿Qué prefieres?”, demostrando que también saben divertirse cuando las luces del plató se apagan.

Eso sí, les pusimos en un pequeño aprieto a los talents: ¿Audiciones o Asaltos? ¿Quedarte en blanco o equivocarte con la letra? ¿Actuar delante de un artista o de tu familia? ¿Qué te salga un gallo o confundirte en el baile? Cada talent tuvo que elegir entre dos opciones igual de complicadas… y las respuestas fueron de lo más sorprendentes. Algunos confesaron que prefieren las Audiciones, por la adrenalina del primer contacto, mientras que otros se quedan con los Asaltos, donde afirman sentirse “más vivos que nunca”.

Hubo quien aseguró que un fallo en la coreografía es mucho mejor que un gallo en plena canción, y quienes admitieron que les daría más nervio cantar frente a su familia que ante un artista reconocido.

Entre risas, bromas y confesiones inesperadas, los talents demostraron que, además de talento, tienen sentido del humor y mucha personalidad. ¡Descubre todas sus respuestas en el vídeo de arriba!