Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

El reto más sincero de La Voz: ¿qué prefieren realmente los talents del Asalto Final?

Antes de salir al escenario, los talents del Asalto Final han participado en un juego de preguntas rápidas para descubrir sus preferencias sobre algunos de los momentos más importantes del concurso. ¡Descúbrelo!

Audrey, talent de La Voz

Publicidad

Antes de jugarse su última oportunidad para llegar a los Directos, los talents del Asalto Final de La Voz vivieron un momento lleno de risas y complicidad detrás de las cámaras.

Entre nervios, calentamientos de voz y últimos ensayos, se enfrentaron a un juego muy especial de “¿Qué prefieres?”, demostrando que también saben divertirse cuando las luces del plató se apagan.

Eso sí, les pusimos en un pequeño aprieto a los talents: ¿Audiciones o Asaltos? ¿Quedarte en blanco o equivocarte con la letra? ¿Actuar delante de un artista o de tu familia? ¿Qué te salga un gallo o confundirte en el baile? Cada talent tuvo que elegir entre dos opciones igual de complicadas… y las respuestas fueron de lo más sorprendentes. Algunos confesaron que prefieren las Audiciones, por la adrenalina del primer contacto, mientras que otros se quedan con los Asaltos, donde afirman sentirse “más vivos que nunca”.

Hubo quien aseguró que un fallo en la coreografía es mucho mejor que un gallo en plena canción, y quienes admitieron que les daría más nervio cantar frente a su familia que ante un artista reconocido.

Entre risas, bromas y confesiones inesperadas, los talents demostraron que, además de talento, tienen sentido del humor y mucha personalidad. ¡Descubre todas sus respuestas en el vídeo de arriba!

Kimy

Sheila y Kimy dejan sin aliento al público con una de las batallas más emocionantes de La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Audrey, talent de La Voz

El reto más sincero de La Voz: ¿qué prefieren realmente los talents del Asalto Final?

Mariano Rajoy en Espejo Público.

Mariano Rajoy, ante la "preocupante" falta de presupuestos: "Aquí no dimite nadie porque tenemos una anomalía democrática"

Nacho Cardero

Nacho Cardero desvela una carta del ya exfiscal general del Estado: "La misma soberbia y falta de humildad de la que peca el presidente del Gobierno"

Toni Bolaños en Espejo Público.
Caso fiscal general

Toni Bolaño es claro sobre el fallo condenatorio a Álvaro García Ortiz: "Es un golpe de Estado judicial"

José Andrés aconseja los nuevos cocineros: "Así vas a minimizar las colas"
CON TRANCAS Y BARRANCAS

José Andrés aconseja los nuevos cocineros: "Así vas a minimizar las colas"

David Bisbal en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Hoy, David Bisbal animará la fiesta en El Hormiguero

La Navidad se acerca y David Bisbal será el maestro de ceremonias en una noche que promete emociones fuertes.

Vuelve a ver la entrevista completa a José Andrés en El Hormiguero
Inolvidable

Vuelve a ver la entrevista completa a José Andrés en El Hormiguero

El chef ha endulzado la noche con una visita repleta de diversión y confesiones.

¡Adiós a las manchas! Marron sorprende a José Andrés con este revolucionario producto hidrofóbico

¡Adiós a las manchas! Marron sorprende a José Andrés con este revolucionario producto hidrofóbico

"Acabé en chirona": José Andrés cuenta cómo comenzó su aventura en Estados Unidos

"Acabé en chirona": José Andrés cuenta cómo comenzó su aventura en Estados Unidos

José Andrés explica por qué su organización decidió ayudar en Gaza: "La humanidad es la que tiene que ganar cada día"

José Andrés explica por qué su organización decidió ayudar en Gaza: "La humanidad es la que tiene que ganar cada día"

Publicidad