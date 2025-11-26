Vicente Vallés: "Ábalos y Koldo amagan con cambiar su estrategia cuando ven la cárcel de cerca"

No estamos ante una semana cómoda para el presidente del gobierno, aunque es cierto que últimamente es difícil encontrar una semana que sea cómoda para Pedro Sánchez, para su partido y para su gobierno. El jueves pasado se conoció el fallo condenatorio contra el Fiscal General, lo que supone un duro varapalo para Sánchez. Es su primera derrota en los tribunales, por la lista de casos que afectan a su entorno político y personal: su esposa, su hermano, sus dos secretarios de organización consecutivos... Y, ahora, también, uno de sus colaboradores más cercanos en Moncloa, Antonio Hernando.

También comparecen ante el juez José Luis Ábalos y Koldo García. Lo hacen con la inseguridad de si el juez los enviará a prisión. Y eso ha cambiado mucho las cosas, porque Ábalos y Koldo García ya amagan con cambiar su estrategia de defensa: quizá, solo quizá, empiecen a contar cosas que saben, y que hasta ahora no habían contado. La evolución de las investigaciones judiciales supone una fuerte presión para los imputados. Especialmente, cuando ven la cárcel de cerca. Este caso, y los demás, siguen abiertos, después de que Pedro Sánchez ya haya sido derrotado con el fallo condenatorio del Fiscal General del Estado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.