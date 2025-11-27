Antena 3 LogoAntena3
El sábado a las 22:00 horas

¡El mejor plan para disfrutar el sábado! Nueva entrega de La ruleta de la suerte noche

El programa líder y más visto de la noche de los sábados llega de la mano de Jorge Fernández y Laura Moure con una nueva entrega y 100.000 euros en juego.

Este sábado, tres nuevos concursantes girarán La ruleta de la suerte noche para intentar llevarse los 100.000 euros que hay en juego.

El programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure promete repartir muchos premios y más alegría.

La ruleta de la suerte noche ya ha repartido muchísimo dinero entre todos los concursantes que han jugado cada sábado.

¿Alguno conseguirá llevarse los 100.000 euros este sábado? No te lo pierdas, a las 22:00 horas en Antena 3.

