Imperdible
La surrealista aparición de David Bisbal en una boda: "El novio se cantó la canción él"
El artista ha desvelado cómo fue trabajar en una boda y ha contado una surrealista anécdota.
Publicidad
La visita de David Bisbal a El Hormiguero ha estado cargada de cercanía y buen humor. El cantante ha repasado vivencias de su trayectoria y ha conectado con el público con la naturalidad que siempre lo ha caracterizado.
Esta vez, Pablo Motos le ha preguntado por cómo fue actuar en una boda en República Dominicana. El invitado ha dicho que fue una experiencia tan preciosa como divertida ya que, según ha relatado, el propio novio le quitó el micrófono y se puso a cantar él.
Tras escucharle, el presentador ha querido saber cuánto puede costar llevar a David a una boda y él, entre risas, ha conseguido esquivar la pregunta. ¡No te lo pierdas!
Publicidad