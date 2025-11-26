A partir de las 17:00
Elisabeth Reyes, la Miss España que soñaba con ser madre, esta tarde en Y ahora Sonsoles
El título de Miss España la convirtió en un personaje público que, desde entonces, no ha dejado de copar titulares. Hoy Elisabeth Reyes nos cuenta cómo le afectó la corona y el calvario que vivió para cumplir su verdadero sueño: ser madre.
Elisabeth Reyes comenzó a modelar con apenas 13 años, hasta llegar a convertirse en Miss España en 2006. Aquel título le cambió automáticamente la vida, pasando de ser una persona anónima de una familia humilde a perder completamente la privacidad.
El objetivo de Elisabeth Reyes presentándose al concurso era ayudar a su familia, marcada por la trágica muerte de su padre cuando ella tenía 15 años. Una herida que le hizo estar más unida a su familia.
Habiendo cumplido sus metas profesionales, Elisabeth pasó a cumplir su sueño más personal: el de ser madre. Aquella fue la etapa más dulce de su vida, pero su reciente separación con Sergio Sánchez, el padre de su hija, le ha hecho aprender a vivir de nuevo.
Hoy, Elisabeth Reyes nos cuenta cómo afronta esta nueva etapa y cómo se encuentra su corazón. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!
