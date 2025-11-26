Elisabeth Reyes, la Miss España que soñaba con ser madre, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Elisabeth Reyes comenzó a modelar con apenas 13 años, hasta llegar a convertirse en Miss España en 2006. Aquel título le cambió automáticamente la vida, pasando de ser una persona anónima de una familia humilde a perder completamente la privacidad.

El objetivo de Elisabeth Reyes presentándose al concurso era ayudar a su familia, marcada por la trágica muerte de su padre cuando ella tenía 15 años. Una herida que le hizo estar más unida a su familia.

Habiendo cumplido sus metas profesionales, Elisabeth pasó a cumplir su sueño más personal: el de ser madre. Aquella fue la etapa más dulce de su vida, pero su reciente separación con Sergio Sánchez, el padre de su hija, le ha hecho aprender a vivir de nuevo.

Hoy, Elisabeth Reyes nos cuenta cómo afronta esta nueva etapa y cómo se encuentra su corazón. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!