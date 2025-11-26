Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Elisabeth Reyes, la Miss España que soñaba con ser madre, esta tarde en Y ahora Sonsoles

El título de Miss España la convirtió en un personaje público que, desde entonces, no ha dejado de copar titulares. Hoy Elisabeth Reyes nos cuenta cómo le afectó la corona y el calvario que vivió para cumplir su verdadero sueño: ser madre.

Elisabeth Reyes

Publicidad

Elisabeth Reyes comenzó a modelar con apenas 13 años, hasta llegar a convertirse en Miss España en 2006. Aquel título le cambió automáticamente la vida, pasando de ser una persona anónima de una familia humilde a perder completamente la privacidad.

El objetivo de Elisabeth Reyes presentándose al concurso era ayudar a su familia, marcada por la trágica muerte de su padre cuando ella tenía 15 años. Una herida que le hizo estar más unida a su familia.

Habiendo cumplido sus metas profesionales, Elisabeth pasó a cumplir su sueño más personal: el de ser madre. Aquella fue la etapa más dulce de su vida, pero su reciente separación con Sergio Sánchez, el padre de su hija, le ha hecho aprender a vivir de nuevo.

Hoy, Elisabeth Reyes nos cuenta cómo afronta esta nueva etapa y cómo se encuentra su corazón. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Elisabeth Reyes

Elisabeth Reyes, la Miss España que soñaba con ser madre, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Presuntos malos tratos.

Las otras mujeres que hablan de Alessandro Lecquio como maltratador además de Antonia Dell' Atte: "Él se jactaba de que alguna bofetada había dado"

Edu se arriesga por el Bote: "Si quieres fiesta, vamos a tener fiesta"

Edu se arriesga por el Bote: "Si quieres fiesta, vamos a tener fiesta"

Ana Iris Simón
Congreso

Ana iris Simón, sobre el lapsus de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso: "Tú no has cumplido tu objetivo hoy"

Jorge Fernández, alucinado con la jugada maestra de Edu: “¡Madre mía lo que se va a llevar por el fallo de Valen!”
Mejores momentos | 26 de noviembre

Jorge Fernández, alucinado con la jugada maestra de Edu: “¡Madre mía lo que se va a llevar por el fallo de Valen!”

¡Novedad en La ruleta de la suerte! Jorge Fernández y Laura Moure, presentados por un concursante
Mejores momentos | 26 de noviembre

¡Novedad en La ruleta de la suerte! Jorge Fernández y Laura Moure, presentados por un concursante

El del atril amarillo le ha quitado trabajo a Joaquín Padilla, que es el encargado de realizar esta presentación a diario.

Violencia en los robos.
ALUNICEROS MADRID

Pánico entre los vecinos de Fuente el Saz por el aumento de violencia en el robo de aluniceros: "Estaban preparados, teníamos de todo en el coche"

Con una maza, una cuerda atada al coche, golpes y mucha violencia: así han atracado los aluniceros de Fuente el Saz una joyería del barrio.

Muere una familia por inhalación de gas.

Un experto da las claves para evitar accidentes con el gas como el que ha provocado la muerte de una familia en Torrox: "Ahí está la clave"

Eva Arguiñano elabora una tarta horneada de leche: "Facilísima, muy sencilla y rica"

Eva Arguiñano elabora una tarta horneada de leche: "Facilísima, muy sencilla y rica"

Pimientos rellenos de merluza y huevo, de Arguiñano: "Una receta de restaurante de lujo"

Pimientos rellenos de merluza y huevo, de Arguiñano: "Una receta de restaurante de lujo"

Publicidad