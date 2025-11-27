¡David Bisbal se viene arriba! El cantante arrasa en El Rosco musical de El Hormiguero

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de uno de los artistas más queridos de nuestro país. David Bisbal ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para dar la bienvenida por todo lo alto a la Navidad.

Después de recordar algunos de los momentos más felices del cantante en estas fiestas y de compartir con los espectadores algunas anécdotas, Trancas y Barrancas han sometido a David Bisbal a un divertido Rosco musical navideño.

Como era de esperar, a David no ha habido canción que se le resista. El artista nos ha deleitado cantando algunos segundos de temas navideños que todos conocemos. ¡Dale play al vídeo de arriba y revive el Rosco musical de Bisbal!