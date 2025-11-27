Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Con Trancas y Barrancas

¡David Bisbal se viene arriba! El cantante arrasa en El Rosco musical de El Hormiguero

El cantante ha demostrado en la sección de las hormigas que tiene el espíritu navideño por las nubes y que todas las canciones navideñas suenan de maravilla con su voz.

¡David Bisbal se viene arriba! El cantante arrasa en El Rosco musical de El Hormiguero

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de uno de los artistas más queridos de nuestro país. David Bisbal ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para dar la bienvenida por todo lo alto a la Navidad.

Después de recordar algunos de los momentos más felices del cantante en estas fiestas y de compartir con los espectadores algunas anécdotas, Trancas y Barrancas han sometido a David Bisbal a un divertido Rosco musical navideño.

Como era de esperar, a David no ha habido canción que se le resista. El artista nos ha deleitado cantando algunos segundos de temas navideños que todos conocemos. ¡Dale play al vídeo de arriba y revive el Rosco musical de Bisbal!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

¡David Bisbal se viene arriba! El cantante arrasa en El Rosco musical de El Hormiguero

¡David Bisbal se viene arriba! El cantante arrasa en El Rosco musical de El Hormiguero

¡El mejor plan para disfrutar el sábado! Nueva entrega de La ruleta de la suerte noche

¡El mejor plan para disfrutar el sábado! Nueva entrega de La ruleta de la suerte noche

Dabiz Muñoz en El Hormiguero

Esta noche, Dabiz Muñoz abrirá el apetito a todos en El Hormiguero

Llega a la Final… ¡y se planta! Manu se lleva 10.000 euros en El 1%
Mejores momentos | 26 de noviembre

Llega a la Final… ¡y se planta! Manu se lleva 10.000 euros en El 1%

“El tres en raya es muy antiguo”: las nuevas tecnologías provocan una escabechina en El 1%
Mejores momentos | 26 de noviembre

“El tres en raya es muy antiguo”: las nuevas tecnologías provocan una escabechina en El 1%

¡Canta al revés! Marimar sorprende a Arturo Valls con su talento oculto: “Estas cosas me vuelven loco”
Mejores momentos | 26 de noviembre

¡Canta al revés! Marimar sorprende a Arturo Valls con su talento oculto: “Estas cosas me vuelven loco”

El sorprendente talento de Marimar ha dejado boquiabierto a Arturo Valls tras la pregunta del 40%.

“Me hace mucha ilusión”: Arturo Valls, boquiabierto con un truco de magia dedicado a El 1%
Mejores momentos | 26 de noviembre

“Me hace mucha ilusión”: Arturo Valls, boquiabierto con un truco de magia dedicado a El 1%

Álvaro se ha definido como “informático, aficionado a la magia que baila salsa” y ha demostrado de lo que es capaz.

El extraño y desternillante ritual de Fede para concentrarse: “Es un mantra que tengo”

El extraño y desternillante ritual de Fede para concentrarse: “Es un mantra que tengo”

Revive la entrevista completa a David Bisbal en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a David Bisbal en El Hormiguero

¡Menudo espectáculo! El Hormiguero 'inaugura' la Navidad junto a David Bisbal

¡Menudo espectáculo! El Hormiguero 'inaugura' la Navidad junto a David Bisbal

Publicidad