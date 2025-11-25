Antena 3 LogoAntena3
Prisión inminente

Pilar Rodríguez Losantos da por hecho el ingreso en prisión de José Luis Ábalos: "Su vida se puede terminar el jueves"

La periodista y presidenta de 'OkDiario' Pilar Rodríguez Losantos ha pronosticado lo que puede ocurrirle a José Luis Ábalos este mismo jueves. Las autoridades judiciales entenderían que existe un alto riesgo de fuga y Pilar hacía una contundente afirmación.

Pilar Rodríguez Losantos

Andrés Pantoja
Publicado:

El exministro de Transportes José Luis Ábalos manifestaba la mañana del lunes su temor real a una inminente entrada en prisión.

Pilar Rodríguez Losantos prácticamente daba por hecho su ingreso en la cárcel, y le ponía fecha. Justificaba su previsión en lo manifestado por el propio juez del Tribunal Supremo que lleva el caso Koldo, Leopoldo Puente, quien ha convocado al exministro y a su exasesor, Koldo García, este jueves. Día que ambos podrían dormir entre rejas.

"Va a entrar en prisión"

La periodista mencionaba las crecientes diferencias entre el actual ministro de Transportes y Ábalos, por lo que entiende 'el ex' que son unas maniobras para "dilapidarle o señalarle públicamente", emprendidas por Óscar Puente. Destacaba Pilar el "aviso a navegantes" que habría lanzado: "Que como le empiecen a molestar, él va a molestar de vuelta".

La directora de 'OkDiario' "el jueves con casi total seguridad va a entrar en prisión", el juez decretaría ese ingreso en la cárcel motivado por la solicitud de Fiscalía y el elevado riesgo de fuga que interpretarían que existe dada la elevada pena que se solicita.

"Ábalos va a cumplir 66 años en las próximas semanas. Puede entrar ahora y salir cuando tenga más de 80. De facto su vida se puede terminar el jueves", sentenciaba.

