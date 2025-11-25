Prisión inminente
Pilar Rodríguez Losantos da por hecho el ingreso en prisión de José Luis Ábalos: "Su vida se puede terminar el jueves"
La periodista y presidenta de 'OkDiario' Pilar Rodríguez Losantos ha pronosticado lo que puede ocurrirle a José Luis Ábalos este mismo jueves. Las autoridades judiciales entenderían que existe un alto riesgo de fuga y Pilar hacía una contundente afirmación.
- Ábalos reconoce que teme entrar en prisión
- Paco Marhuenda sobre el viaje de Ábalos y Cerdán a Marruecos: "La gente no viaja con una prostituta"
- La agenda judicial de esta semana: desde la familia de Jordi Pujol hasta el futuro de Ábalos y Koldo
- Puedes ver todo el análisis del caso Koldo y las posibilidades de Ábalos en ATRESPLAYER
Publicidad
El exministro de Transportes José Luis Ábalos manifestaba la mañana del lunes su temor real a una inminente entrada en prisión.
Pilar Rodríguez Losantos prácticamente daba por hecho su ingreso en la cárcel, y le ponía fecha. Justificaba su previsión en lo manifestado por el propio juez del Tribunal Supremo que lleva el caso Koldo, Leopoldo Puente, quien ha convocado al exministro y a su exasesor, Koldo García, este jueves. Día que ambos podrían dormir entre rejas.
"Va a entrar en prisión"
La periodista mencionaba las crecientes diferencias entre el actual ministro de Transportes y Ábalos, por lo que entiende 'el ex' que son unas maniobras para "dilapidarle o señalarle públicamente", emprendidas por Óscar Puente. Destacaba Pilar el "aviso a navegantes" que habría lanzado: "Que como le empiecen a molestar, él va a molestar de vuelta".
La directora de 'OkDiario' "el jueves con casi total seguridad va a entrar en prisión", el juez decretaría ese ingreso en la cárcel motivado por la solicitud de Fiscalía y el elevado riesgo de fuga que interpretarían que existe dada la elevada pena que se solicita.
"Ábalos va a cumplir 66 años en las próximas semanas. Puede entrar ahora y salir cuando tenga más de 80. De facto su vida se puede terminar el jueves", sentenciaba.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- "En un mes doblará el precio": el reto de hacer la compra con los frescos disparados con la Navidad en el horizonte
- María José Catalá, alcaldesa de Valencia, tras sus polémicas palabras sobre el franquismo: "Salvó vidas en mi ciudad"
- Las realidades alternativas de los jóvenes con la vivienda: "Era la única manera de independizarme"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.
Publicidad