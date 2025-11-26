Un experto da las claves para evitar accidentes con el gas como el que ha provocado la muerte de una familia en Torrox: "Ahí está la clave"

Cuatro miembros de una misma familia han muerto por inhalación de gas en Torrox. El escape se produjo en la vivienda en la que residían de alquiler en esta localidad malagueña. El escape se produjo durante la noche. A la mañana siguiente ante la ausencia del hijo en el instituto y del padre en el trabajo su entorno intentó ponerse en contacto con ellos.

Fue entonces cuando, tras varias llamadas sin respuesta, los servicios de emergencia entraron en la vivienda. Allí hallaron a los cuatro miembros de la familia ya sin vida. Los 4 fallecidos formaban parte de la comunidad musulmana de la localidad y eran muy queridos en el pueblo, que ha decretado 3 días de luto.

"Todos los vecinos estamos indignados, no tenemos palabras"

Yamila es amiga personal de toda la familia. Asegura que la noticia ha consternado a todos los vecinos. No tiene palabras para expresar el dolor de la comunidad tanto musulmana como española. "Nos hemos levantado con esta tragedia, no tenemos palabras".

Daniel Arroyo, instructor en emergencias, señala que la causa ha del fallecimiento ha sido la mala combustion de la instalación de gas que ha producido monóxido de carbono. Advierte que los primeros síntomas ante estas intoxicaciones son mareos y vómitos. En ese caso recomienda ventilar la casa rápidamente y llamar al 112. Tenemos que tener rejillas de ventilación tanto superiores como inferiores, tanto si es natural como butano y asegurarnos también de que ese aparato funciona bien.

Destaca el experto que un detector muy importante sería la llama de esos aparatos. Tenemos que asegurarnos de que esta llama es de color azul y hacer que las instalaciones las revisen empresas homologadas. "El monóxido de carbono produce la llamada 'muerte dulce' y al final todo el mundo acaba durmiéndose", señala.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.