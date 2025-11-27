“El tres en raya es muy antiguo”: las nuevas tecnologías provocan una escabechina en El 1%

De los 100 concursantes que comienzan participando en El 1%, tan solo 42 continuaban en pie cuando ha llegado la pregunta del 30%. Algunos contaban con el comodín y otros ya lo habían gastado, pero todos ellos soñaban con los 100.000 euros.

Sin embargo, esta cuestión ha terminado con casi la mitad de los que todavía estaban en activos. “El tres en raya es muy antiguo”, ha dicho Arturo Valls insinuando que las nuevas tecnologías han propiciado el error para muchos de los concursantes.

Tras la terrible escabechina, tan solo 22 jugadores siguen con opciones de hacerse con algo de dinero en El 1%.