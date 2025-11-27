Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 26 de noviembre

“El tres en raya es muy antiguo”: las nuevas tecnologías provocan una escabechina en El 1%

El presentador tiene claro que la debacle sufrida en la pregunta del 30% se debe a que el tres en raya no tiene aplicación.

“El tres en raya es muy antiguo”: las nuevas tecnologías provocan una escabechina en El 1%

Publicidad

De los 100 concursantes que comienzan participando en El 1%, tan solo 42 continuaban en pie cuando ha llegado la pregunta del 30%. Algunos contaban con el comodín y otros ya lo habían gastado, pero todos ellos soñaban con los 100.000 euros.

Sin embargo, esta cuestión ha terminado con casi la mitad de los que todavía estaban en activos. “El tres en raya es muy antiguo”, ha dicho Arturo Valls insinuando que las nuevas tecnologías han propiciado el error para muchos de los concursantes.

Tras la terrible escabechina, tan solo 22 jugadores siguen con opciones de hacerse con algo de dinero en El 1%. ¡Haz click en el vídeo para ver este momento!

Antena 3» Programas» El 1 por ciento» Mejores momentos

Publicidad

Programas

“El tres en raya es muy antiguo”: las nuevas tecnologías provocan una escabechina en El 1%

“El tres en raya es muy antiguo”: las nuevas tecnologías provocan una escabechina en El 1%

¡Canta al revés! Marimar sorprende a Arturo Valls con su talento oculto: “Estas cosas me vuelven loco”

¡Canta al revés! Marimar sorprende a Arturo Valls con su talento oculto: “Estas cosas me vuelven loco”

“Me hace mucha ilusión”: Arturo Valls, boquiabierto con un truco de magia dedicado a El 1%

“Me hace mucha ilusión”: Arturo Valls, boquiabierto con un truco de magia dedicado a El 1%

El extraño y desternillante ritual de Fede para concentrarse: “Es un mantra que tengo”
Mejores momentos | 26 de noviembre

El extraño y desternillante ritual de Fede para concentrarse: “Es un mantra que tengo”

Revive la entrevista completa a David Bisbal en El Hormiguero
Espectacular

Revive la entrevista completa a David Bisbal en El Hormiguero

¡Menudo espectáculo! El Hormiguero 'inaugura' la Navidad junto a David Bisbal
Impresionante

¡Menudo espectáculo! El Hormiguero 'inaugura' la Navidad junto a David Bisbal

El equipo del programa ha preparado un show aéreo y pirotécnico digna de una película.

Juan Carlos Ortega explica, con física teórica, la relación que hay entre David Bisbal y David Bustamante
Desternillante

Juan Carlos Ortega explica, con física teórica, la relación que hay entre David Bisbal y David Bustamante

El humorista ha preparado un desternillante sketch con el que ha desvelado los mensajes ocultos detrás de las letras del invitado.

¡Una cuenta exacta! Jorge Blass vuelve a sorprendernos con su magia en El Hormiguero

¡Una cuenta exacta! Jorge Blass vuelve a sorprendernos con su magia en El Hormiguero

La surrealista aparición de David Bisbal en una boda: "El novio se cantó la canción él"

La surrealista aparición de David Bisbal en una boda: "El novio se cantó la canción él"

"Estaba ilusionado": David Bisbal desvela cómo fue su encuentro con Will Smith

"Fue como revivir mi infancia": David Bisbal desvela cómo fue su encuentro con Will Smith

Publicidad