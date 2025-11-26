El extraño y desternillante ritual de Fede para concentrarse: “Es un mantra que tengo”

Arturo Valls es un presentador conocido por querer tratar con el máximo número de concursantes posibles. En El 1%, al haber tantos, no es sencillo, pero en esta ocasión ha charlado con Fede después de ser eliminado.

El jugador, iluminado de azul, ha dicho que nunca se le había ocurrido jugar al “me quiere, no me quiere”, y que por eso había fallado. Sin embargo, algo de la información que tenía sobre él Arturo le ha llamado la atención.

El presentador le ha preguntado por los extraños ruidos que hace para tratar de concentrarse y, pese a que en esta ocasión no le han servido para mucho, el concursante ha dicho que es “un mantra” que tiene. ¡Desternillante!