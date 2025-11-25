Antena 3 LogoAntena3
Susana Díaz, sobre la entrevista a Santiago Abascal en Espejo Público: "La bestia sigue creciendo con piel de cordero"

La polémica estaba servida en el plató del programa por los registros de delincuencia de algunos cuerpos policiales, que van a incluir el origen del individuo. La entrevista de Susanna Griso a Santiago Abascal y sus propuestas políticas en materia de migración.

Susana Díaz

Los Mossos d'Esquadra incluirán en sus informes la procedencia de cada delincuente, sin embargo no harán pública la información, dicen, para evitar juicios sobre sus intenciones, que aclaran que es por el mejor desarrollo de las actuaciones policiales.

Santiago Abascal, presidente de Vox, también abordaba el tema de la inmigración en España para explicar las políticas que propone el partido que lidera: expulsiones, restricción de subvenciones y ayudas, etc.

"Me parece un error"

No tardaba en manifestar su frontal rechazo la senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz. Lo hacía de manera contundente y aludiendo a la entrevista que acababa de conceder Abascal: "El manoseo de la inmigración ha roto el eje izquierda -derecha en este país, y la bestia sigue creciendo con piel de cordero".

"Cuidado que entre todos estamos alimentando a la bestia", advertía la política socialista ante el aumento de intención de voto que reflejan los sondeos electorales que se está produciendo hacia Vox.

Seriedad insuficiente

Pilar Rodríguez Losantos analizaba lo que para ella es la causa principal de ese auge de la ultraderecha, culpando a la izquierda: "Probablemente ocurre porque la izquierda no es capaz de tratar este asunto con una seriedad lo suficientemente relevante". Denunciaba la periodista que se produzcan acusaciones de "facha" cada vez que alguien hable sobre un determinado problema con la inmigración.

La politóloga Arantxa Tirado intervenía para dar la réplica a Pilar, con quien está en habitual desacuerdo: "No hay ningún problema con la inmigración, solo con las personas que efectivamente son racistas y que analizan la realidad dividiendo los intereses de la clase trabajadora en función de su origen".

Susana Díaz, sobre la entrevista a Santiago Abascal en Espejo Público: "La bestia sigue creciendo con piel de cordero"

