Ethan Browne

Muere Ethan Browne, modelo e hijo del cantante Jackson Browne: lo encontraron inconsciente en su casa

Ha muerto a los 52 años. Aún no se conocen las cusas de la muerte.

Ethan Browne

Ethan Browne

Ángela Clemente
Publicado:

El modelo, actor y músico Ethan Browne, hijo del cantante estadounidense Jackson Browne, ha muerto a los 52 años. Aún se desconocen las causas del deceso. Según ha comunicado el propio intérprete de 'Running on Empty' a través de su página de Facebook, Ethan falleció en la mañana del martes.

"Con profundo pesar, informamos de que en la mañana del 25 de noviembre de 2025, Ethan Browne, hijo de Jackson Browne y Phyllis Major, fue encontrado inconsciente en su domicilio y falleció", indica el mensaje. A la vez, pedían "privacidad y respeto para la familia en estos momentos difíciles".

La carrera de Ethan

The Hollywood Reporter (THR) señala que Ethan trabajó como modelo para diseñadores como Isaac Mizrahi. También participó en la película de 1995 'Hackers', protagonizada por Angelina Jolie y Jonny Lee Miller. En su carrera como actor también se encuentran trabajos en la película de 2004 'Raising Helen', protagonizada por Kate Hudson, y en la serie de televisión 'Birds of Prey'.

Siguió los pasos de su padre en la música

Ethan también siguió los pasos de su padre en la música. Formó parte del dúo Alain Zane con Cat Colbert, cuyo padre, Charles Colbert, tocó el bajo para Harry Belafonte, entre otros. El dúo lanzó su álbum debut, 'Right Before Your Eyes', en 2022.

Nació el 2 de noviembre de 1973. Ethan era hijo de Jackson y la modelo Phyllis Major, y en 1974, con tan solo seis meses se le pudo ver en la portada de la revista Rolling Stone junto a su padre. Ethan tenía solo dos años cuando su madre se suicidó, según la revista especializada.

