Gómez de Liaño: "Peramato es una jurista sólida y se puede esperar que preserve la autonomía del Ministerio Fiscal"

Dice Javier Gómez de Liaño que Teresa Peramato es de Salamanca, igual que el Fiscal General saliente, y que "de allí han salido grandes juristas siempre". El jurista y exjuez de la Audiencia Nacional tiene buenas palabras para la recién nombrada Fiscal General del Estado a quien conoce, dice, con mucho detalle. Recuerda que él es "hijo de fiscal, tengo hermano fiscal, muchos amigos fiscales...y para colmo y remate estoy casado con fiscal aunque esté en excedencia voluntaria". El perfil de Peramato no le es nuevo. Y cree que "es una buena elección para estar al frente del Ministerio Fiscal".

"Esto del reconocido prestigio nunca me convenció, a mí lo que me convence es el acreditado prestigio. Y el acreditado prestigio de un jurista se comprueba cuando examinas su trabajo, por sus obras les conoceréis" relata Gómez de Liaño. "Por las obras de Peramato me parece que es una jurista sólida, de la que se pueden esperar decisiones encaminadas a preservar la autonomía del Ministerio Fiscal pero sobre todo para que conforme el 124 inciso penal de la Constitución vele por la independencia del poder judicial", destaca el juez. Recuerda que una de las misiones del Ministerio Fiscal es velar por la independencia de los tribunales y que aquí Peramato tiene una oportunidad de demostrarlo.

Críticas del Gobierno

Al jurista y exjuez de la Audiencia Nacional no le parecen bien las declaraciones provenientes del Gobierno sobre el fallo contra Álvaro García Ortiz. El colaborador y vicesecretario del PP, Jaime de los Santos, le ha preguntado por las declaraciones de la Vicepresidenta, Yolanda Díaz, llamando a rebelarse contra la decisión del poder judicial, Gómez de Liaño se ha mostrado muy crítico.

"Siento que aumenta mi admiración por la carrera judicial, que los miembros han tenido siempre una extraordinaria paciencia. Les permite soportar injustas y agresivas ofensas a su dignidad y a su trabajo", dice. Cree que los movimientos de Yolanda Díaz son propios de alguien que intenta "conocer el derecho" pero "no ha llegado a profundizar en lo que significa", zanja.

