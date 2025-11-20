Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Santos Cerdán se refugia en su pueblo, Milagro, en Navarra, tras salir de la cárcel

El exsecretario de organización de PSOE salió a última hora de la tarde de ayer de Soto del Real tras 5 meses de prisión provisional y se dirigió a la casa que tiene en su pueblo, la única propiedad que figura en su declaración de bienes.

Araceli Infante
Publicado:

A primera hora de la mañana ha salido de su domicilio en coche, en medio de una gran expectación mediática. A su casa navarra llegó a última hora de la noche de ayer. Esta mañana desde primera hora se ha observado en la vivienda movimientos en las ventanas. Al salir de prisión agradeció a sus amigos de toda la vida el apoyo recibido durante estos 5 meses. Muchos de ellos se encuentran residiendo en Milagro, el municipio navarro en el que el ex número 3 del PSOE creció.

Al ser preguntados sobre cómo iban a recibir a Santos Cerdán alguno de ellos aseguraban que tienen ganas de verle porque en el pueblo es 'uno más'. La mujer de Cerdán, Francisca Muñoz, conocida como 'La Paqui', salió de esta casa en la mañana de ayer camino a Madrid, donde se reunió con su marido

Al cabo de 142 días en la prisión madrileña de Soto del Real, pasadas las siete y cuarto de la tarde del martes Cerdán ha defendido su inocencia de nuevo : "Se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuento a la interpretación de los informes sobre mi persona". Y ha añadido que confía en que "la verdad se imponga y que con esas verdad se haga justicia".

Cerdán ha agradecido el apoyo de su familia y amigos y la tarea de sus abogados. Tras sus palabras se ha marchado junto a su abogado.

