Entre lágrimas, la médica ceutí que reclamó hablar con Mónica García: "Que nos llame xenófobos es lo que más nos duele"

La visita de la ministra de Sanidad, Mónica García, este domingo a la ciudad autónoma de Ceuta ha desatado la polémica, sobre todo por sus palabras. García negaba un "colapso" sanitario en la ciudad, al mismo tiempo que sostenía que relacionar migración y enfermedad era "xenófobo".

La jornada dejó unas imágenes que llamaron especialmente la atención, protagonizadas por una médica ceutí que reclamaba que la ministra hablara con los profesionales. La protagonista de esas imágenes era Yaumara, médica del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta, al igual que Susana Ascaso. Ambas han intervenido en el programa para aportar su perspectiva ante el discurso de la ministra García.

"Ha escuchado a los grandes jefes, que no han estado a pie de obra"

"Ha venido a darse un paseo en una visita guiada por gente que ha puesto a dedo en el hospital", comentaba Ascaso sobre la visita. A su juicio, "no ha visto la realidad de lo que hemos sufrido nosotros estos días". "Sin embargo, sí que se ha escuchado a los grandes jefes, que no han estado a pie de obra y que no han venido a darnos una palmadita en la espalda ni han venido a darnos indicaciones de absolutamente nada", se quejaba.

Continuando, apelaba a la negativa de la ministra ante la existencia de un "colapso" en la sanidad de la ciudad. "Yo no sé para ella lo que significa colapso, lo que sí es cierto es que las dos primeras semanas han sido de bastante carga de trabajo para todos los médicos que estábamos allí y que éramos pocos, porque estamos en periodo vacacional. Nos hemos desbordado en muchísimos momentos", explicaba.

"Desde ayer sigo asimilando lo que nos ha dicho"

Ascaso, en nombre de los profesionales, aseguraba que estaban "enfadadísimos porque han puesto en boca de todos que somos unos mentirosos y que somos xenofóbicos". Esta segunda palabra utilizada por la ministra, según ha señalado Yaumara, "es la que más duele. Hablar de salud pública no es hablar de xenofobia".

Un argumento que justificaba exponiendo que ella misma es inmigrante, de origen cubano, y asegura que sabe lo que significa llegar a otro país. "Nadie está cuestionando la dignidad y el derecho a ser atendido". "No tengo palabras, desde ayer sigo asimilando lo que nos ha dicho", decía emocionada.

En este marco, Ascaso ha sacado a relucir la multiculturalidad de Ceuta y ha asegurado que "debería ser ejemplo de estudio sociológico en todo el mundo". "Somos una ciudad que comparte cuatro culturas de forma pausada, tranquila, educada y respetuosa. Ha venido al peor sitio a decir esa palabra", continuaba con indignación.

Por otro lado, Susana Ascaso también ha criticado el mensaje trasladado por la ministra: "Ha venido a decir que está todo bien, que no hay epidemia, que no os preocupéis, que los médicos se han cansado un poco, pero que ya está todo bajo la normalidad y que está todo controlado, cuando no es verdad".

"Heridas de arma blanca, tuberculosis y cuadros de fiebre y vómitos"

Sobre esta situación, la médica ha enumerado lo que ven a diario en Urgencias. Ascaso explica que están atendiendo "heridas infectadas, otras por peleas entre ellos, enfermedades odontológicas, fracturas que requieren una continuidad en el tratamiento que no tenemos, intoxicados por drogas" y, además, a la población de Ceuta con sus patologías habituales.

A esto añade que se ha producido un "brote epidémico" con cuadros de fiebre y vómitos que han obligado a realizar "ingresos en la nueva área de catástrofes" habilitada en el hospital.

Yaumara subraya al respecto que las mañanas son más tranquilas, pero que durante las noches sí que están "desbordadas". Incluso menciona la atención de heridas de arma blanca. "Ahora estamos viendo todas las consecuencias de esas primeras heridas y fracturas de la primera semana", añadía sobre las palabras de su compañera.

Asimismo, concluía exponiendo que ha atendido dos casos de tuberculosis activa y que ninguno de los dos pacientes era ceutí. En ambos casos, según explica, acudieron en busca de tratamiento.

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