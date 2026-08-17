El doctor Fuertes, muy crítico con Mónica García: "Su ignorancia es insuperable, es no saber medicina"

Con respecto al discurso de la ministra de Sanidad Mónica García este fin de semana en Ceuta, muchos son los que han criticado sus palabras. Durante su intervención en Espejo Público, José Carlos Fuertes ha calificado las declaraciones de la ministra de "patéticas" y ha asegurado que "es una desfachatez que hable de esta manera".

"Ceuta tiene 1,63 médicos por cada 1.000 habitantes"

Como argumento, señala la presión asistencial que, según él, soporta la ciudad: "Ceuta tiene 1,63 médicos por cada 1.000 habitantes, en condiciones normales. Ahora, de repente, llegan 10.000 o 15.000 personas. Esto es una catástrofe sanitariamente hablando".

El psiquiatra añade que, en ese contexto, "llegan personas que tienen enfermedades contagiosas", una afirmación que la presentadora Lorena García contrapuso con la postura expresada por la ministra, quien había considerado que ese tipo de mensajes eran xenófobos. "Lo que diga la ministra me importa un pito", reclama Fuertes.

A continuación, ha cuestionado la gestión de Mónica García al frente del Ministerio de Sanidad y ha afirmado: "Esta señora yo creo que es un ama de casa que está haciendo unos papeles que no le corresponden. El ama de casa ya tiene suficiente trabajo y ahora ella se ha metido en un jardín que no le corresponde".

El psiquiatra insiste en que la situación que atraviesa Ceuta constituye "una catástrofe" e incluso llega a plantear: "Me gustaría verla allí". Además, ha rechazado que sus palabras pudieran calificarse de xenófobas y ha lo ha sostenido con este argumento: "Si es xenófobo decir que hay bacterias y virus que tienen unos códigos diferentes a otros, eso es que su ignorancia ya es insuperable; eso es no saber medicina, cosa que todavía es más peligroso".

En esa línea, ha añadido que "en el Ministerio estará mejor, rodeada de papeles y sin tener la responsabilidad de ningún enfermo".

"Los médicos de Ceuta están asustados"

Fuertes también defiende que existe un riesgo sanitario asociado a la llegada de determinadas cepas infecciosas y afirmó: "¿No es peligroso que una cepa de una bacteria tuberculosa de África llegue a un territorio donde estamos vírgenes de esa cepa? Esto cualquier médico lo sabe". Según él, el Gobierno "tiene que defender unos códigos indefendibles" y "está defendiendo una mentira".

"Me parece insolente lo que ha dicho la ministra y de jurado de guardia lo que hace el Gobierno"

El psiquiatra asegura, además, haber hablado con profesionales sanitarios destinados en Ceuta, de quienes trasladó este diagnóstico: "Están asustados los propios médicos; están desfallecidos, ya no pueden más. Dicen que se sienten profundamente solos, que no tienen ayuda, que algunos se van y no pueden contratar".

Para concluir, ha querido poner el foco en la labor del personal sanitario de la ciudad autónoma. "Los médicos que están allí haciendo una misión heroica... ¿ustedes creen que esto es de recibo en pleno siglo XXI?", plantea. Finalmente, volvió a cargar contra el Ejecutivo: "A mí me parece insolente lo que ha dicho la ministra; me parece de juzgado de guardia lo que está haciendo el Gobierno: abandonar una ciudad española y dejarla al azar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.