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Vuelve a ver la entrevista completa a Hombres G en El Hormiguero

La mítica banda española ha disfrutado de una noche llena de emociones y risas.

Vuelve a ver la entrevista completa a Hombres G en El Hormiguero

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Una de las bandas más reconocibles del pop español, Hombres G, ha sido protagonista de una nueva noche en El Hormiguero. Sus integrantes han repasado su trayectoria musical y han compartido recuerdos y anécdotas de su larga carrera.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la polémica de sus letras y el intento de censura que se le está intentando hacer. El propio David Summers ha reconocido que son palabroteros, pero asegura que es parte de su esencia.

Hombres G, sobre la censura: "Hemos llegado a un punto de tener miedo a las palabras"

Tras esto, Pablo Motos les ha preguntado por el tema de producir canciones con inteligencia artificial. Ellos han dicho que es una buena herramienta si se usa bien, pero creen que va a acabar con la creatividad de la gente.

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