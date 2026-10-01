Hoy, El Hormiguero bailará al ritmo de Hombres G

El Hormiguero recibe a Hombres G, una de las bandas más reconocidas de la música española. El grupo regresa al programa para hablar con Pablo Motos de su actualidad profesional y repasar algunos de los momentos más importantes de una trayectoria marcada por grandes éxitos.

Durante la entrevista, Hombres G recuerdan algunas de las experiencias que han vivido a lo largo de su carrera y comparten anécdotas de sus años sobre los escenarios. Además, hablan de sus nuevos proyectos y muestran su lado más personal en una visita en la que la música y el humor vuelven a ser protagonistas.

Sobre ellos:

Hombres G comenzaron su trayectoria a principios de los años 80 y rápidamente se convirtieron en uno de los grupos más populares del panorama musical español. Canciones como Devuélveme a mi chica, Marta tiene un marcapasos o Venezia forman parte de una carrera que les ha llevado a recorrer escenarios de España y Latinoamérica durante décadas.