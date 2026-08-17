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"Somos médicos, salvamos vidas": Rafael Aporta recoge el testigo de Guadalupe y se pregunta "cómo vamos a poner un tratamiento”

El hematólogo del Hospital Universitario de Ceuta denuncia el agotamiento de los sanitarios y reclama que se escuche a los profesionales que están en primera línea.

"Somos médicos, salvamos vidas": El marido de Guadalupe recoge su testigo

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Margarita Canaves
Publicado:

Rafael Aporta, médico hematólogo del Hospital Universitario de Ceuta y marido de Guadalupe, ha recogido el testigo de los mensajes que su mujer ha ido trasladando durante los últimos días para reclamar atención ante la situación que atraviesa la ciudad. Con un nuevo cartel en sus manos —"Sí, somos médicos, salvamos vidas"—, ha reivindicado la necesidad de afrontar la realidad asistencial de Ceuta desde el conocimiento de quienes la están viviendo en primera línea.

Laporta ha descrito una presión creciente sobre el sistema sanitario, con especial impacto en las urgencias. Ha asegurado que se están atendiendo numerosos cuadros gastrointestinales e infecciosos vinculados, según su relato, a las precarias condiciones sanitarias en las que se encuentran algunas de las personas llegadas a la ciudad. También ha señalado la aparición de casos de sarna y otras infecciones, así como pacientes con alteraciones analíticas que dificultan su valoración médica por el desconocimiento de sus circunstancias previas. Una situación que, ha recalcado, se suma a la carga asistencial habitual de una población de unos 80.000 habitantes.

"No miramos la identidad, lo que tenemos que hacer es curar"

El médico ha puesto además el foco en el desgaste de los profesionales. "No necesitamos que nos arreglen los problemas, necesitamos que nos escuchen", ha reclamado, después de explicar que compañeros de urgencias están doblando turnos y afrontando un fuerte agotamiento físico y psicológico. También ha denunciado episodios de amenazas al personal sanitario dentro del hospital. "Nosotros estamos para salvar vidas, para ayudar", ha defendido, insistiendo en que los médicos no hacen distinciones a la hora de atender a un paciente: "Nosotros no miramos la identidad, lo que tenemos que hacer es curar".

"Nos duele todo, porque es nuestra vida, porque nuestros niños se han criado aquí"

La intervención ha dejado también un mensaje de profundo vínculo con Ceuta. Laporta, que llegó a la ciudad por decisión propia y ha formado allí su familia, se ha definido junto a Guadalupe como "caballas adoptados", pero ha reivindicado que sienten la ciudad como propia. "Nos duele todo, porque es nuestra vida, porque nuestros niños se han criado aquí", ha explicado. Su reivindicación final ha quedado resumida en una idea que ha repetido durante su intervención: "Si no tenemos un diagnóstico, ¿cómo vamos a poner un tratamiento?" Una llamada a conocer de primera mano lo que está ocurriendo antes de hablar de normalidad o de buscar soluciones.

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