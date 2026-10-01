Detienen en Jerez de la Frontera al autor de un tiroteo en una reyerta entre clanes familiares en Puertollano

No lo mató, pero, presuntamente, fue el autor de varios de los disparos que casi acaban con su vida. La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Jerez de la Frontera, Cádiz. Se trata de un viejo conocido de las autoridades y se le imputa la comisión de un homicidio en grado de tentativa con arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en medio de una pelea entre clanes familiares en Puertollano, Ciudad Real. A través de una nota de prensa, los agentes han informado de que los hechos se remontan a principios del mes pasado y tuvo lugar en uno de los barrios más conflictivos de la ciudad. Ambas familias acumulaban rencillas lo que les hacía ser rivales y la tensión fue creciendo hasta derivar en un enfrentamiento que se saldó con la utilización de armas de fuego.

El herido se encuentra en estado crítico en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano con una herida de bala en el abdomen. La localización del proyectil, la hemorragia y graves lesiones de la víctima, forzaron su traslado al hospital de Toledo donde pudo salvar la vida tras semanas ingresado en la UCI.

Después del tiroteo los principales implicados en la reyerta escaparon de la zona, pero la investigación de la Policía los ubicaron a parte de los implicados en Ciudad Real capital y al máximo responsable de los disparos, en Jerez de la Frontera.

En el marco de la investigación se llevaron a cabo un total de cuatro entradas y registros, tres de ellas en Ciudad Real donde se localizó otra de las armas implicadas en la reyerta, una pistola del calibre 9 mm corto junto con 39 cartuchos. El último registro tuvo lugar en Jerez de la Frontera (Cádiz), que detuvo en el interior del inmueble al autor material de los disparos, que ocultaba en la vivienda un paquete con más de 36.500 euros en efectivo que habría dispuesto para su fuga.