Alejandro Sanz posa por primera con sus cuatro hijos y su novia, Stephanie Cayo

Día marcado en rojo para Alejandro Sanz, que este miércoles ha presentado en el Teatro Coliseum de Madrid El Alma al Aire, el musical que a través de sus canciones más conocidas, y con un pueblo pesquero del sur de España como telón de fondo, cuenta una historia muy especial con toques de realismo mágico que emocionará tanto a sus seguidores como a aquellos que no lo son.

Y en un momento tan importante para él, ya que como ha confesado este espectáculo es un sueño cumplido, el cantante de Corazón partío ha roto por una vez su habitual discreción en lo que a su intimidad se refiere para posar pletórico y orgulloso por primera vez en un photocall tanto con su novia, Stephanie Cayo, como con sus cuatro hijos: Manuela (25) fruto de su primer matrimonio con Jaydy Michel; Alexander (23), en común con Valeria Rivera; Dylan (15) y Alma (12), nacidos de su relación con Raquel Perera, que tampoco se ha perdido el estreno presumiendo de la maravillosa relación que mantiene con su exmarido.

Espectacular, Manuela ha acaparado todas las miradas con un diseño ajustado rosa pastel de cuello alto.

Alejandro Sanz y su hija Manuela | Gtres

Por su parte, Stephanie ha apostado por un vaporoso diseño de estampado floral. La actriz ha devuelto la ilusión al artista, una historia de amor a principios de 2026, confirmando con este posado en una de las noches más especiales para Sanz que su noviazgo va muy pero que muy en serio.

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz | Gtres

"Familia y amigos no pueden faltar nunca a mi lado" ha confesado emocionado. "Estoy muy contento. Ha sido muy bonito ver las canciones integradas en esta historia que es como una especie de fábula maravillosa y que creo que representa muy bien el espíritu nuestro, pero además extrañamente... Hablando de cosas que están en mucha actualidad, así que yo creo que es una obra que además de tener humor tiene mucha emoción pero las canciones caen como si fuera un traje perfecto a la historia. El trabajo ha sido súper profesional de toda la producción de stage, han hecho un trabajo increíble, el elenco es impresionante y yo creo que lo van a disfrutar muchísimo" ha afirmado convencido.

Alejandro Sanz posando con sus hijos | Europa Press

Como ha revelado, el hecho de que se represente en el Teatro Coliseum es muy especial para él puesto que "mi padre tenía una oficina aquí arriba justo de este teatro y aquí venía yo a trabajar, o sea a ayudarle, cuando el trabajo infantil no era delito jajaja". "Le hubiera encantado a él saber que esta obra está aquí, sí, pero bueno, la vamos a disfrutar" ha reconocido.

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz | Gtres

Feliz al saber que quienes le conocen le definen como un "tío cercano y humilde" "porque lo otro es muy incómodo de todos modos", Alejandro ha revelado su felicidad por haber podido cantar con la colombiana "en estos conciertos que tiene aquí en Madrid. Se siente como en casa y eso es bonito, es una gran amiga", explicando que decidió lucir un brazalete con los colores de la bandera de Ceuta porque "lo están pasando mal allí y siempre hay que acordarse de la gente que no... Que en ese momento...Yo creo que para ellos es muy importante que les sigamos recordando y no les dejemos en el olvido".