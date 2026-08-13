Guadalupe, a Pedro Sánchez: "Si no hay más impedimentos, como las vacaciones, el eclipse o la playlist del verano, haga su trabajo"

En los últimos días hemos podido hablar en varias ocasiones con Guadalupe Sánchez, una médica ceutí indignada ante el contexto que se está viviendo en la ciudad. La sanitaria hace especial hincapié en el ámbito de la salud y las enfermedades. En todas sus intervenciones ha aprovechado para lanzar distintos mensajes a través de carteles.

El primero estuvo dedicado a pedir ayuda y el segundo fue un mensaje de fuerza para todos los ceutíes. En su tercera intervención, ha querido seguir con esta dinámica, pero con un mensaje dirigido directamente al presidente del Gobierno de Marruecos, Aziz Akhannouch, a quien recalcaba que Ceuta y Melilla son "españolísimas", palabra utilizada por la ministra de Defensa, Margarita Robles. "Ceuta, Melilla y Canarias, le pese a quien le pese, son españolas", subrayaba.

"Haga su trabajo si no hay más impedimentos"

Asimismo, ha querido dirigirse también directamente al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. "Usted nos ha visitado y se ha ido a sus merecidas vacaciones con su familia, rodeado de más seguridad de la que hay en Ceuta. Ha descansado, que es lo que necesitamos", le transmitía de manera educada. Ahora, pedía que, si no había "más impedimentos", como las recomendaciones de libros, la playlist del verano y el visionado del eclipse que mencionaba, actuara en Ceuta ante lo que definía como una invasión de la ciudad.

"Haga su trabajo", reclamaba, a la par que incidía en que muchos agentes de seguridad y vecinos ceutíes sí que han perdido sus vacaciones de verano.

Siguiendo con sus peticiones a Sánchez, Guadalupe pedía que se devolvieran la libertad y la seguridad a los ceutíes, una libertad que aseguraba que se les debía en virtud del artículo 17 de la Constitución española, que citaba.

"Estoy harta", decía a la vez que hacía referencia a Pepi, una mujer que protagonizó unas emotivas imágenes suplicándole a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Guadalupe asegura que Pepi es un reflejo del sentimiento que tienen los ceutíes ante lo que definía como una "catástrofe humanitaria, sanitaria, económica...". "Necesitamos ya recobrar nuestra vida", suplicaba.

"Los sanitarios se están dejando la piel"

La emergencia sanitaria tampoco ha pasado por alto en sus palabras y ha puesto en valor el trabajo de sus compañeros, quienes asegura que "se están dejando la piel y están agotados". Según informa, se está reforzando el servicio de Urgencias, eso sí, "con los que son", subraya. "Están haciendo guardias de 24 horas y no tienen tiempo ni de comer", denunciaba.

Guadalupe explica que se trata de atender a todos los migrantes con enfermedades que, recalca, no saben cuáles son, siempre tratando de no descuidar a los ceutíes, que "se merecen que les cuidemos como siempre lo hemos hecho". "No hacen nada", se queja la sanitaria respecto al Gobierno.

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