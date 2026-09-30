Ignacio Lázaro, antiguo casero de Maricarmen: "Fue una mala vecina, se atrincheró en la casa hasta el día del desahucio"

Ignacio Lázaro fue el antiguo casero de Maricarmen en la calle Sainz de Baranda y en 'Espejo Público', ha contado la experiencia que vivió con ella: "Fue una mala vecina, vivía en la misma planta y todos los días eran protestas continuas, que si la calefacción no funcionaba, que si no podía usar el ascensor, quejas constantes y continuas, era una mala vecina, tanto desde el punto de vista de ser un vecino como del punto de vista de ser el casero".

Además, Lázaro ha respondido a la pregunta de cómo vivía Maricarmen, explicando la situación: "Ahora los jóvenes se independizan, pero ella vivió con sus padres todos los años", incluso el propio casero cuenta que estuvo un tiempo viviendo fuera del piso: "Tuvo una pareja en algún momento, pero volvió al refugio de sus padres y se atrincheró en la casa hasta el día que salió desahuciada".

"Mi familia le subvencionó para ayudarla"

A la pregunta sobre que ocurrió con los demás inquilinos que tenían el contrato igual que Maricarmen, Ignacio explica que los otros inquilinos se fueron al finalizar sus contratos. "Me parece una situación anómala que a día de hoy se tenga que sostener con tan pocos ingresos una vivienda en Madrid, pagaba 200 euros", ha apostillado

La familia del antiguo casero era la dueña del bloque de pisos y las tías de Ignacio Lázaro, de 95 y 96 años de edad conocían de primera mano a Maricarmen ya que ellas le alquilaban el piso a su familia: "Le subvencionamos en la medida de que su renta no alcanzaba en muchos casos a los ingresos suficientes para poder hacer frente a los gastos, ya que antiguamente las casas tenían un coeficiente y solo se podía aplicar un porcentaje".

Ignacio finaliza explicando que en las rentas antiguas incluían una seria de conceptos que se podían aplicar al inquilino, como luz, agua, el mantenimiento del ascensor: "Sólo podías dividir el 20% por coeficiente de cada una de las casas a todos los inquilinos de renta antigua".

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