“Te metes en unos fregaos”: David flipa con Roberto Leal por hablar de colores… ¡siendo daltónico!

Hay un tema del que a Roberto Leal le encanta conversar: los colores y sus variedades. Ya lo ha demostrado en numerosos programas de Pasapalabra, especialmente al saludar a concursantes e invitados al inicio de la tarde. Lo paradójico es que el presentador es daltónico. También lo es David y, por eso, ha bromeado con el sevillano: “Te metes en unos fregaos”.

En realidad, ha sido Moisés quien ha señalado que tanto él como Roberto han elegido vestir de blanco: “Me he puesto de acuerdo contigo”. El presentador ha comentado que tenían matices diferentes: tono mármol, roto, nuclear…, una charla que ha llamado poderosamente la atención de David. “Te metes tú solo en unos embolaos”, le ha comentado el concursante barcelonés.

Roberto ha retomado la conversación precisamente cuando ha saludado a David. “Lo que te gusta hablar de colores, tío, y te metes en unos fregaos”, le ha insistido. El presentador le ha comentado que él con el blanco no tiene problemas, aunque sí le pasa a algún daltónico con este color. ¡Revive en el vídeo esta curiosa charla!