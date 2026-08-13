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Seguridad en Ceuta

La Policía de Ceuta denuncia fracturas de dedos, pedradas y coches destrozados: "Se quieren matar entre ellos y pagan su frustración con los compañeros"

Las consecuencias de la crisis migratoria siguen siendo denunciadas por muchos profesionales y vecinos de Ceuta. Ahora es la Policía quien denuncia agresiones por parte de migrantes cuando los agentes tratan de separar sus reyertas. La portavoz de JUPOL Laura García detalla los incidentes.

Portavoz de JUPOL, Laura García.

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Anna Martín
Publicado:

Los momentos de tensión se suceden de manera constante en Ceuta. Sus vecinos se quejan, los sanitarios también y la Policía no se queda atrás. Laura García, portavoz de JUPOL, denuncia ahora desde la Jefatura de la Policía Nacional de Ceuta las agresiones sufridas por agentes policiales a manos de migrantes: fracturas de dedos, pedradas y coches destrozados.

La portavoz sindicalista explica que estas lesiones se producen cuando los agentes tratan de disolver reyertas. "Se quieren matar entre ellos", puntualiza. Además, informa de que incluso llegan a tratar de apuñalar a los agentes utilizando armas blancas.

García sostiene que los migrantes viven "en condiciones lamentables, rodeados de basura" y considera que "esa frustración la pagan con los compañeros, que son los que están en primera línea".

La conexión con la sindicalista se produce en una jornada marcada por la llegada a Ceuta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que tendrá como primera parada la Jefatura desde la que se ha conectado con García. Sin embargo, la portavoz de JUPOL no acaba de confiar en cuál será finalmente el plan de Marlaska. "Juega mucho al despiste", critica.

"Le recibiremos como se merece: al grito de 'Marlaska, dimisión'"

Sobre esta visita, García objeta que van "a ministro por día", pero, sin embargo, considera que "no hacen nada" ante la situación que se está viviendo en Ceuta. La portavoz de JUPOL cree que todo sigue igual que hace dos semanas: con los servicios desbordados y con miles de migrantes en las calles. "Lleva años sin escucharnos y, si viene, le recibiremos como se merece: al grito de 'Marlaska, dimisión'", aclara respecto a la visita del ministro.

También menciona a los menores que se pueden ver en la ciudad, sobre los que asegura que, al verles en unas condiciones "tan lamentables", "se te cae el alma a los pies". Del mismo modo, puntualiza que cerca del CETI hay un asentamiento únicamente de niñas y mujeres que buscan acercarse a los agentes "porque, si no, son agredidas sexualmente". "Esto sucede día a día, hay denuncias por agresiones sexuales a menores", denuncia.

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