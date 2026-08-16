CRISIS MIGRATORIA
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ceuta afronta un domingo de máxima vigilancia ante la presión migratoria en la frontera
Según las autoridades marroquíes, 294 migrantes fueron interceptados y otras 61 personas fueron detenidas por su presunta relación con las convocatorias difundidas en internet.
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Ceuta comienza este domingo con la mirada puesta en la frontera con Marruecos, después de la tensión vivida durante la jornada de ayer y la madrugada de este domingo, tras varios intentos de miles de inmigrantes de atravesar la frontera de nuevo. Las autoridades mantienen reforzada la vigilancia ante la posibilidad de que vuelvan a producirse nuevos intentos de entrada, durante la jornada de hoy.
La situación de este sábado fue muy diferente a la registrada semanas atrás. Aunque cientos de personas se acercaron a la zona fronteriza siguiendo los llamamientos difundidos en redes sociales, las fuerzas marroquíes actuaron para impedir que alcanzaran la frontera. Según las autoridades marroquíes, 294 migrantes fueron interceptados, y otras 61 personas fueron detenidas por su presunta relación con las convocatorias difundidas en internet.
Durante este domingo, el dispositivo de seguridad continuará activo tanto en el lado marroquí como en el entorno del Tarajal. Por ahora no se ha producido una nueva entrada masiva, pero las autoridades permanecen atentas ante cualquier posible movimiento.
Mientras tanto, Ceuta sigue haciendo frente a las consecuencias de la crisis migratoria. La ciudad mantiene a miles de migrantes, entre ellos numerosos menores, lo que está aumentando la presión sobre los servicios públicos y, especialmente, sobre la atención sanitaria.
Mónica García visita Ceuta
En este contexto, la ministra de Sanidad, Mónica García, visitará hoy la ciudad para conocer directamente la situación. La ministra se reunirá con responsables del Gobierno, con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y con representantes del ámbito sanitario y social. Después de estos encuentros ofrecerá una rueda de prensa.
La jornada de hoy estará marcada, por tanto, por la evolución de la frontera y por la situación de los migrantes que permanecen en Ceuta. Las autoridades seguirán pendientes de cualquier nuevo intento de entrada mientras continúan trabajando para aliviar la presión que soporta la ciudad.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Un equipo del Ministerio de Juventud e Infancia llegará este domingo a Ceuta
Este domingo también está previsto que un equipo del Ministerio de Juventud e Infancia llegue a Ceuta, para colaborar con la ciudad autónoma en tareas sobre la atención a menores migrantes no acompañados.
Así lo ha confirmado el departamento que dirige Sira Rego, después de que lo avanzara la propia ministra esta semana tras la entrada masiva de migrantes de forma irregular a Ceuta el 30 y 31 de julio.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Elma Saiz visitará Ceuta el lunes
Este lunes está previsto que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, visite Ceuta, con el objetivo de abordar con Juan Jesús Vivas, la situación humanitaria tras la entrada masiva de migrantes de forma irregular el 30 y 31 de julio.
La ministra se reunirá a las 10.30 horas con Vivas en el Palacio de la Asamblea y, posteriormente, está previsto que atienda a los medios de comunicación.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Cerca de 300 detenidos en Ceuta
Según las autoridades marroquíes, 294 migrantes fueron interceptados este sábado, y otras 61 personas fueron detenidas por su presunta relación con las convocatorias difundidas en internet.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Marruecos expulsa a TVE y a EFE de la ciudad de Castillejos
Marruecos expulsaba este sábado a los equipos de TVE y a EFE de la ciudad de Fnideq (Castillejos), para cubrir la información sobre la situación en la frontera con Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Mónica García estará en Ceuta
La ministra de Sanidad, Mónica García, se desplazará este domingo a Ceuta, con el objetivo de analizar la situación sanitaria tras la crisis migratoria. Allí, la Ministra se reunirá con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y con la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo de la crisis migratoria en Ceuta.
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