Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ceuta afronta un domingo de máxima vigilancia ante la presión migratoria en la frontera

Ceuta comienza este domingo con la mirada puesta en la frontera con Marruecos, después de la tensión vivida durante la jornada de ayer y la madrugada de este domingo, tras varios intentos de miles de inmigrantes de atravesar la frontera de nuevo. Las autoridades mantienen reforzada la vigilancia ante la posibilidad de que vuelvan a producirse nuevos intentos de entrada, durante la jornada de hoy.

La situación de este sábado fue muy diferente a la registrada semanas atrás. Aunque cientos de personas se acercaron a la zona fronteriza siguiendo los llamamientos difundidos en redes sociales, las fuerzas marroquíes actuaron para impedir que alcanzaran la frontera. Según las autoridades marroquíes, 294 migrantes fueron interceptados, y otras 61 personas fueron detenidas por su presunta relación con las convocatorias difundidas en internet.

Durante este domingo, el dispositivo de seguridad continuará activo tanto en el lado marroquí como en el entorno del Tarajal. Por ahora no se ha producido una nueva entrada masiva, pero las autoridades permanecen atentas ante cualquier posible movimiento.

Mientras tanto, Ceuta sigue haciendo frente a las consecuencias de la crisis migratoria. La ciudad mantiene a miles de migrantes, entre ellos numerosos menores, lo que está aumentando la presión sobre los servicios públicos y, especialmente, sobre la atención sanitaria.

Mónica García visita Ceuta

En este contexto, la ministra de Sanidad, Mónica García, visitará hoy la ciudad para conocer directamente la situación. La ministra se reunirá con responsables del Gobierno, con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y con representantes del ámbito sanitario y social. Después de estos encuentros ofrecerá una rueda de prensa.

La jornada de hoy estará marcada, por tanto, por la evolución de la frontera y por la situación de los migrantes que permanecen en Ceuta. Las autoridades seguirán pendientes de cualquier nuevo intento de entrada mientras continúan trabajando para aliviar la presión que soporta la ciudad.

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