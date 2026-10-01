Quinto día de las protestas en Sol con respuestas dirigidas a Almeida: "Los únicos cuchillos que hay aquí son los que se usan para preparar la comida"

Sol despierta este quinto día con el aumento de más personas llegando a la plaza para acampar y protestar contra la vivienda y el Gobierno, mañana se votarán los dos 'Decretos Maricarmen' y todo parece que Junts votará en contra.

Los acampantes de la Puerta del Sol amenazan con rodear mañana viernes el Congreso de los Diputados para seguir exigiendo más medidas en ambos decretos ya que los consideran "insuficientes". Dani, uno de los acampantes en Sol y estudiante de periodismo, lo confirma: "Mañana vamos a ir porque lo que se vota son medidas insuficientes, vamos a ir para exigir que se bajen los alquileres al 50%, que se expropien las viviendas a los fondos buitres y se prohíban los desahucios". También confirma que este sábado hay preparadas numerosas protestas por Madrid.

Sienten que el Gobierno les ha mentido

"El Gobierno no ha presentado el 'Decreto Maricarmen', lo han troceado metiendo medidas que no resuelven el problema de la vivienda", desde el Sindicato consideran que no resuelven el problema de la vivienda, con medidas que ayudan a los caseros y que no recogen las demandas de los movimientos, explica Daniel, que comparte piso con tres personas, paga 520 euros al mes y lo hace con la ayuda de sus padres.

"Los únicos cuchillos son los de la comida"

Las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez -Almeida, han llegado a la Puerta del Sol: "Se tiene que desalojar Sol, han hecho acopio de adoquines y cuchillos de grandes dimensiones, también han vandalizado un bien de interés cultural como es el Oso y el Madroño".

A las palabras del alcalde, Daniel ha respondido: "Lo que dice Almeida de cuchillos es falso, los únicos son los que se usan para preparar la comida, es desviar el foco de los que estamos luchando aquí".

Chema Crespo se ha querido sumar a las palabras de los acampantes y ha lanzado un mensaje al alcalde: "Almeida miente, bajo a sol 3-4 veces al día y solo veo gente con cepillos y recogedores con gente constantemente limpiando, los únicos adoquines que he visto han sido para atar las tiendas con las cuerdas". Paco Marhuenda ha respondido a las palabras de Chema y se ha dirigido a Daniel: "Son una horda lamentable, hay que desalojarlos, son perroflautas, una cosa es una protesta y no esto, no representáis a nadie, estáis ocupando un espacio público", finaliza el director de 'La Razón'.

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