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Tráfico de drogas

Detenido por cultivar marihuana en la casa de sus padres en Olmeda del Rey (Cuenca)

El detenido, un hombre de 26 años y vecino de Olmeda del Rey, utilizaba la segunda residencia de sus padres para la plantación, cultivo y posterior distribución de marihuana.

Coche de Guardia Civil

Coche de Guardia Civil Europa Press

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 26 años y vecino de Olmeda del Rey como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras descubrir un punto de cultivo y distribución de marihuana en la localidad conquense. En concreto, el detenido utilizaba la segunda residencia de sus padres para la plantación, cultivo y posterior distribución de marihuana.

Según informa la Guardia Civil, la investigación se realizó durante alrededor de dos meses, llevándose a cabo numerosas vigilancias y seguimientos que resultaron en la realización de una entrada y registro en la vivienda.

Durante la actuación, el investigado intentó huir por el tejado, siendo interceptado y detenido por los agentes. En el registro se intervinieron 28 plantas de marihuana de unos tres metros de altura, con un peso aproximado de 140 kilogramos, así como 47 kilogramos de cogollos envasados y dispuestos para su comercialización y otros efectos relacionados con la actividad delictiva.

El detenido, la droga intervenida y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción de Motilla del Palancar (Cu), en funciones de guardia.

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