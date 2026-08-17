"Los primeros días hubo colapso, fue horrible", el testimonio de una médica de urgencias de Ceuta

Susana Ascaso, médica de urgencias en Ceuta, habla de la situación de colapso que vivieron los sanitarios durante los primeros días tras llegar más de 80.000 migrantes a territorio español. "La primera semana y media los dos tres primeros días fue horrible, estuvimos colapsados", aclama la médica.

La asistencia sanitaria actualmente está "un poco más controlada, no solo a nivel asistencias de los migrantes, sino a nivel de los profesionales". Para poder opinar de lo que estamos viviendo, "hay que estar in situ", destaca Ascaso.

Mónica García "no habló con nosotros"

"Estuvimos esperándola en las puertas de la Delegación del Gobierno, no quiso hablar con nosotros". La ministra de Sanidad, Mónica García, habló con el delegado del gobierno y con los representantes políticos sanitarios. "No se acercó al hospital a ver la situación, claro, sus representantes están puestos a dedo y no e van a decir mucho de lo que está ocurriendo, para eso hay que hablar con el pueblo", cosa que no hizo según cuenta Susana Ascaso.

La médica destaca que han reforzado la sanidad en todos los estamentos a nivel de vigilantes, celadores, limpiadores, auxiliares, pero "médicos no", en Ceuta hay pocos y "menos que va a haber porque se van a ir muchos después de esta respuesta del Gobierno".

"Las medallitas y las palabras de agradecimiento están muy bien pero no nos ayudan en ningún momento", aclara Ascaso.

Desde Ceuta, los sanitarios destacan que han descansado poco, "a nivel mental cansa mucho, estamos sufriendo maltrato". Tras la llegada, el riesgo epidemiológico existe, el hospital de Ceuta ha tenido que abrir un nuevo área donde se concentran muchos jóvenes marroquís que tienen síntomas como fiebre, diarrea y vómitos.

Ceuta, situación insostenible

El Gobierno de la Ciudad le ha planteado a la ministra dos peticiones: la primera, que atienda a las demandas del colectivo sanitario de Ceuta como los médicos, enfermeros y auxiliares, entre otros.

Y la segunda, que no olvide, en las decisiones que deba adoptar, que "nuestra ciudad está viviendo un momento excepcionalmente crítico", se podría decir que es el más preocupante de su historia reciente, en el que se ha visto alterada radicalmente su normalidad y que vive sobrecogida.

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