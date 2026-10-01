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Petancas sorprende a Hombres G con su versión de 'Devuélveme a mi chica'

Los miembros de esta mítica banda han hablado de sus nuevos proyectos y han mostrado su lado más personal en una visita en la que la música y el humor ha sido protagonistas también gracias a las hormigas.

Petancas sorprende a Hombres G con su versión de 'Devuélveme a mi chica'

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La banda Hombres G ha llenado de música y de nostalgia el plató de El Hormiguero. Sus integrantes han compartido anécdotas de sus años sobre los escenarios y, sobre todo, han mirado hacia el futuro con su nuevo single titulado 'Gilipollas'. De hecho, esta palabra ha dado pie a que Pablo Motos les comentara que están intentando censurársela. "Hemos llegado a un punto de tener miedo a las palabras", ha afirmado David Summers.

Hombres G, sobre la censura: "Hemos llegado a un punto de tener miedo a las palabras"

Tras la entrevista, han aparecido las hormigas. En esta ocasión, Petancas ha sido una de las protagonistas y ha sorprendido a la banda con su propia versión de 'Devuélveme a mi chica', adaptada a sus reivindicaciones gastronómicas.

La letra ha girado en torno a compañeros que comparten piso y que se roban la comida. "Sufre, ladrón, devuélveme mis salchichas...", dice el estribillo. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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Programas

Vuelve a ver la entrevista completa a Hombres G en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Hombres G en El Hormiguero

Petancas sorprende a Hombres G con su versión de 'Devuélveme a mi chica'

Petancas sorprende a Hombres G con su versión de 'Devuélveme a mi chica'

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