Un pastelero del barrio de Maricarmen y su excasero coinciden en que era mala vecina: "Si es una cosa injusta, hubiésemos salido nosotros a manifestarnos"

Este miércoles conocíamos al antiguo casero de Maricarmen, Ignacio Lázaro, que además la conocía como vecina porque vivía enfrente de ella. Nos contaba que Maricarmen es "una mala vecina" y que, tanto desde el punto de vista de vecino como de casero, "las quejas eran continuas". Esta vez, ya desde plató, reacciona a sus propias palabras y nos cuenta su percepción sobre las decisiones tomadas tras el desahucio de Maricarmen, entre ellas, los decretos de vivienda.

Lázaro explica qué había detrás del edificio de la calle Sainz de Baranda, que su abuelo compró en los años 50. Confiesa que se vendió como un "todo" a Urbagestión, que no tenía división horizontal, y que el motivo de la venta fue que mantenerlo era "insostenible económicamente".

Sobre la renta de Maricarmen, de 172 euros, Lázaro cree que podría haberse mantenido tras la venta del edificio hasta su desahucio, a pesar de que la subrogación de su vivienda ya no era legal desde 2007. El expropietario de la finca asegura que, mientras tanto, los gastos del IBI, la comunidad y otros extras del edificio corrían a su cuenta, al tratarse de una vivienda de renta antigua, con un coeficiente aplicado directamente en estos casos.

"No era ni buena vecina ni buena inquilina"

A pesar de estas condiciones, Lázaro se reitera: "Maricarmen no era ni buena vecina ni buena inquilina". De hecho, confiesa que tiene un dosier con todas las comunicaciones con ella, en las que se incluyen sus quejas y las reclamaciones que se le hacían.

El periodista Toni Cantó reaccionaba a las palabras del excasero y consideraba que "es muy fácil solidarizarse con una persona mayor", aunque cree que se han "precipitado" al escoger su relato, que considera que "hace aguas". "¿Cómo puede considerarse vulnerable una anciana que está viviendo con un alquiler baratísimo, funcionaria, sin hijos y con casi 2.000 euros al mes de sueldo?". "Uno se hace preguntas", sostiene.

En este marco, también interviene otro vecino del barrio de Maricarmen. Él es Juanjo y tiene una pastelería en las inmediaciones de la vivienda de la mujer, de 87 años. Al igual que Lázaro, se muestra muy crítico con ella: "Si es una cosa injusta, ¿no hubiésemos salido los vecinos a manifestarnos antes que nadie?".

"La ley está para cumplirla"

El vecino y pastelero, sin embargo, resta importancia a su personalidad. Que Maricarmen sea buena o mala persona cree que es "secundario". De lo que sí está firmemente seguro es de que "la ley está para cumplirla, si no, ¿para qué está?". Aunque respalda la historia de Ignacio: "Es totalmente cierto".

Y cuenta que, según le han contado sus padres, que sí conocían a Maricarmen, las formas que tenía eran "prepotentes". "Seremos mal llamados tenderos, pero también hay que respetarnos, aunque no sea funcionario", dice, dejando entrever que así se refería Maricarmen a ellos.

"Nosotros, como caseros, hemos estado siempre implicados en ayudar a los inquilinos. No se puede responsabilizar a los propietarios de los problemas estructurales de la finca", remata Lázaro, que asegura que no se imaginaba que el caso de Maricarmen llegara a este punto. A la vez, critica que se la lleve por "bandera" y no a una familia ecuatoriana que recientemente ha sido desahuciada en mitad del pago de una hipoteca porque, con los "vaivenes del mercado", no ha podido hacer frente a ella.

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