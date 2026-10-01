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Vivas responde a las palabras de Sumar sobre la paralización de las devoluciones en Ceuta: "Me parece injustificable, no hay derecho"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas ha querido responder al Gobierno y manda un mensaje a la Unión Europea: "Somos la única frontera de Europa con Marruecos".

VIVAS CEUTA

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Manuel Pinardo
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El presidente, Juan Jesús Vivas, ha respondido a la pregunta de Susanna sobre la visita del Rey confirmada entre los días 13 y 14: "Han tenido la consideración de anunciarme la visita, se lo he agradecido". También ha sido preguntado por Pedro Sánchez que no acudirá a Ceuta con el Rey y Susanna Griso le pregunta por un "Paiporta 2.0".

"La verdadera relevancia es la visita del Rey y la reina, no quiero interpretar sus decisiones, bastante tenemos con la situación que estamos viviendo". "Le pedimos que tome medidas necesarias con Ceuta para que vuelva a la normalidad y que se deje de aparcar los decretos del Consejo de Ministros que puedan contribuir al objetivo de la vuelta a la normalidad", ha explicado Vivas.

"España entera debe enterarse"

El presidente asegura que es relevante la voz que se está poniendo al pueblo de Ceuta y recalca que es conveniente que toda España se entere ya que los derechos "de los ceutíes, han sido mermados, han perdido su tranquilidad". También ha querido avisar a la Unión Europea: "Somos la única frontera terrestre de la UE con Marruecos y, lo que sucede, se debe a la inacción del Gobierno".

Vivas responde a Sumar

Las palabras del eurodiputado de Sumar sobre que ellos han sido los causantes de la paralización de las devoluciones de migrantes en Ceuta, el presidente se ha lamentado: "Me produce tristeza, pero no culpo a Sumar, el Gobierno es el Gobierno, independientemente de que sea de coalición, me parece injustificable lo que estamos viviendo".

Otra de las cuestiones que vive Ceuta es la confusión, el presidente dice que están aplazando una solución de una ciudad que está viviendo como una olla a presión, "no hay derecho", lamenta Vivas.

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